Мамиашвили о словах Карпина: «Если тренер не держится за должность, хрен ли он туда пришел. От равнодушных вся зараза, но я уверен, что Валерий не такой»

раскритиковал за слова о сборной России.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину, очень серьезный был игрок.

Если главный тренер не держится за свою должность, то хрен ли он туда пришел, он должен зубами хотеть остаться. Это гордость, дело, которое тебе поручено, колоссальная ответственность.

Я не знаю, как Валера сказал. Я считаю, что это ответственность, огромная гордость возглавлять национальную сборную, даже по футболу.

Нельзя быть равнодушным, самые страшные и опасные люди – равнодушные, от них вся зараза. Я уверен, что Валерий не такой, я его уважаю как игрока, и тренер он очень способный.

В российском футболе трудно себя проявить тренеру, там немножко не про спорт, а Валерию пока это удается», – сказал член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и президент Федерации спортивной борьбы России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии