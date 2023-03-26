Мамиашвили о словах Карпина: «Если тренер не держится за должность, хрен ли он туда пришел. От равнодушных вся зараза, но я уверен, что Валерий не такой»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Михаил Мамиашвили Матч ТВ Футбол

Михаил Мамиашвили раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину, очень серьезный был игрок.

Если главный тренер не держится за свою должность, то хрен ли он туда пришел, он должен зубами хотеть остаться. Это гордость, дело, которое тебе поручено, колоссальная ответственность.

Я не знаю, как Валера сказал. Я считаю, что это ответственность, огромная гордость возглавлять национальную сборную, даже по футболу.

Нельзя быть равнодушным, самые страшные и опасные люди – равнодушные, от них вся зараза. Я уверен, что Валерий не такой, я его уважаю как игрока, и тренер он очень способный.

В российском футболе трудно себя проявить тренеру, там немножко не про спорт, а Валерию пока это удается», – сказал член Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и президент Федерации спортивной борьбы России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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15 комментариев

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Евгений Шевченко
Ответ Дмитрий
Когда уже патриарх Кирилл проклянет Валеру?
меня проклял и забанил лет 10 назад. пока живу))))
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Тренерские конспекты Бормана
Я его воткну, увася - добавил уважаемый президент Федерации борьбы
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a2wai
Так Карпину просто настолько надоели журналисты, что он уже просто отнекивается от них максимально шаблонными ответами с налетом безразличия.
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s_h_a_m_a_n
Гордость возглавлять сборную даже по футболу))
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Alex Slobodskikh
> самые страшные и опасные люди – равнодушные, от них вся зараза
Вся зараза от политических деятелей типа этого швили, депутатов Терешковых и прочих патриотах
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777-mego
предлагаю Мими избить Валеру, бгг
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Алексеич (Ростов-Дон)
"даже по футболу"?
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Mechel**
Там немножко не про спорт? А про, что там? Дальше мысль у борца прервалась?
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charly_54
Это кто
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Красная стрела
Если человек держится за должность, значит он заинтересован прежде всего в этом, а не результате.
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Не возможно такой футбол смотреть. Футбола нет, игры нет
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-= Masteryuga =-
Валера именно такой, вечно в образе мажора подростка, пора взрослеть, 54 годика все-таки, и следить за словами
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Дмитрий
Когда уже патриарх Кирилл проклянет Валеру?
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Геннадий Тимченко
И только Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили всегда испытывает огромную гордость, избивая Инну Тражукову после поражения спортсменки в схватке за бронзовую медаль Олимпийских игр... Прямо таки истинный "скрепоносец"🤬
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T622222
Сборной нет Валеру на выход
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