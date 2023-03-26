Депутат Милонов о словах Карпина: «Позиция обиженки: вы должны меня любить и уважать, тренер не ошибается, а если не цените, уйду с высоко поднятой головой»

Депутат Виталий Милонов раскритиковал за слова о сборной России.

Ранее Карпин, также тренирующий « », заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.

– Есть отличные наемные тренеры, которые могут позволить себе такие выражения, потому что они знают, что делают и знают, как готовят команды. С их стороны предприняты все возможные шаги для победы, но есть объективные обстоятельства, которые могут не позволить победить.

И существует другой подход – вот я есть такой, вы должны меня ценить, любить и уважать, тренер никогда не ошибается. А если вы меня не цените, я уйду с высоко поднятой головой. Это позиция обиженки. Такого быть не должно.

Если что-то не заладилось, если ты чувствуешь, что команду не тянешь, есть много хорошего, что вспомнить, надо расставаться друзьями. Скажи об этом. В такие выражения, как мне кажется, противопоставляют команду и тренера. Тренер хороший, а команда, болельщики, зрители – все плохие.

– Вам понравился последний матч против Ирана?

– Иранские футболисты готовились к матчу ответственно, понимая, что команда из России не такая слабая. Они старались, а российские игроки, видимо, думали – ну все, иранцы, в одни ворота закатаем. А в итоге получили.

Мир меняется. Если ты на расслабоне, то проиграешь и сборной слабее . Мотивация значит очень много, нельзя страдать чрезмерной гордыней. И здесь тренер должен был настроить игроков, – сказал депутат Госдумы РФ.

К сожалению, сборная России – это фантом