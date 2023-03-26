Депутат Милонов о словах Карпина: «Позиция обиженки: вы должны меня любить и уважать, тренер не ошибается, а если не цените, уйду с высоко поднятой головой»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Государственная дума Виталий Милонов Политика Футбол

Депутат Виталий Милонов раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России.

Ранее Карпин, также тренирующий «Ростов», заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.

– Есть отличные наемные тренеры, которые могут позволить себе такие выражения, потому что они знают, что делают и знают, как готовят команды. С их стороны предприняты все возможные шаги для победы, но есть объективные обстоятельства, которые могут не позволить победить.

И существует другой подход – вот я есть такой, вы должны меня ценить, любить и уважать, тренер никогда не ошибается. А если вы меня не цените, я уйду с высоко поднятой головой. Это позиция обиженки. Такого быть не должно.

Если что-то не заладилось, если ты чувствуешь, что команду не тянешь, есть много хорошего, что вспомнить, надо расставаться друзьями. Скажи об этом. В такие выражения, как мне кажется, противопоставляют команду и тренера. Тренер хороший, а команда, болельщики, зрители – все плохие.

– Вам понравился последний матч против Ирана?

– Иранские футболисты готовились к матчу ответственно, понимая, что команда из России не такая слабая. Они старались, а российские игроки, видимо, думали – ну все, иранцы, в одни ворота закатаем. А в итоге получили.

Мир меняется. Если ты на расслабоне, то проиграешь и сборной слабее Ирана. Мотивация значит очень много, нельзя страдать чрезмерной гордыней. И здесь тренер должен был настроить игроков, – сказал депутат Госдумы РФ.

К сожалению, сборная России – это фантом

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24 комментария

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estoico
Потому что Валера знает, что без дела не останется. А вот ты, пигидий, будешь единоросом до смерти
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btg2c7jhjf
В точку
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ledenec
Минусуйте, но тут про Валеру он прав. И это не в сборной началось, такое было у Валеры-гендира, да и в футбольную карьеру это проскакивало. Таков человек, таков характер.
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Atsuktuvas
Если не нравится - снимайте. Там ведь длинная очередь из отличных наемных тренеров. Один Блажевич нализал уже на пятилетний контракт.
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Геннадий Тимченко
Ответ инок
Милонов, а ты с нами - командой, болельщиками или ты со своими *****?
Сидоров тоже из Китая вопросы задаёт ❓🤦
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Kit244098
Виталик мысль высказал.Наверное сильно в попе засвербило))
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Артем Алмазов
Ответ Evgeny Valyaev
Слуцкий еще радикальнее высказывался часто. Но на Первом канале появился. Ростов для остальных - это уже внутренняя футбольная кухня, на нее никто не смотрит. А сборная - витрина, на которую смотрят все эти официальные лица, политики и т.д. Поэтому клевать они будут должность, которую занимает "неподходящий человек", а не самого Карпина. Уйдет из сборной - от него отстанут. Ему это и нужно сделать. Придет нормальное время - Карпина позовут обратно, если будет необходимость. Сейчас ему тренировать сборную не нужно вообще. Трата времени, сил и эмоций. А в верхах ждут сиюминутные результаты. Им не нужно чтобы Карпин тренировал молодежь в сборной. Им нужно, чтобы сборная рвала Иран, Ирак и Узбекистан. Чтобы первому лицу докладывать, какие мы сильные и могучие.
Ну и кто тогда должен рвать и метать Иран и Ирак?
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Бартоломью
Ответ Ебздрогыч
Можно тренером Семака поставить - ничего не изменится, зато будет говорить правильные фразы, приятные для депутатов и министров
Ну Валера не особо далеко от Семака ушел.
Да, правильные фразы не говорит, зато отмалчивается и не забывает зарплатную карточку проверять, несмотря на отсутствие высоких целей у сборной и наличию никому не нужных (кроме тех же депутатов от власти) товарняков..
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Viktor Poljakov
Ответ инок
Милонов, а ты с нами - командой, болельщиками или ты со своими *****?
А что господин МИЛОНОВ, сделал для страны, обычных рабочих? Ничего!!!!! Так уходи, это место не твоё!!!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Ебздрогыч
Можно тренером Семака поставить - ничего не изменится, зато будет говорить правильные фразы, приятные для депутатов и министров
Просто напоминаю, что венгерского главнокомандующего местная паства гнала...за неправильные слова и хамство, изредка добавляя к претензиям плохую игру и кумовство. А Валеру за всё то же самое...защищают🙃
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<~Inter~>
Ответ Evgeny Valyaev
Вообще странно, что Карпин до сих пор у руля сборной. Человек чаще всего говорит, что думает, не поддерживает фан уйди, ещё и эстонский паспорт имеет. Так что атака пропагандистов и прочей обслуги власти на Карпина будет только нарастать. Пусть Милонов сборную тренирует. Карпин пусть спокойно в Ростове работает.
Карпину стало всё равно на сборную после исключения России из всех турниров. Просто он получает зарплату от федерации и глупо отказываться от такой халявы
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Recreated
Я не понял, а что, Милонов считает, что сборная Ирана слаба!!??
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инок
Милонов, а ты с нами - командой, болельщиками или ты со своими *****?
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anton_gub
И воевать, и футбол комментировать успевает. Воистину избранник от народа!)
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Evgeny Valyaev
Ответ Артем Алмазов
После такого ему и в Сельмаше не дадут работать.
Слуцкий еще радикальнее высказывался часто. Но на Первом канале появился. Ростов для остальных - это уже внутренняя футбольная кухня, на нее никто не смотрит. А сборная - витрина, на которую смотрят все эти официальные лица, политики и т.д. Поэтому клевать они будут должность, которую занимает "неподходящий человек", а не самого Карпина. Уйдет из сборной - от него отстанут. Ему это и нужно сделать. Придет нормальное время - Карпина позовут обратно, если будет необходимость. Сейчас ему тренировать сборную не нужно вообще. Трата времени, сил и эмоций. А в верхах ждут сиюминутные результаты. Им не нужно чтобы Карпин тренировал молодежь в сборной. Им нужно, чтобы сборная рвала Иран, Ирак и Узбекистан. Чтобы первому лицу докладывать, какие мы сильные и могучие.
+2
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Красная стрела
А что такого Валера сказал, что так обиделись и завелись? Пока высказывальщики больше на обиженнок то похожи. Человек самодостаточен, независим. Не перед кем не ползает. А страну и сборную он любит. Не раз это доказывал. Работает на полную, как умеет. Любить -это не значит воспевать дифирамбы и говорить пафосные речи. Мне кажется именно такой человек нужен по качествам на посту. Вопрос тут только чисто в футбольных его качествах. И не иначе.
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Ебздрогыч
Можно тренером Семака поставить - ничего не изменится, зато будет говорить правильные фразы, приятные для депутатов и министров
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Budabuda
а Пригожин сказал бы, что это позиция отпущенного
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maximus388
Какой тренер, такая и сбродная.
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Valdemar71
Подомнил Валера , пора гнать на уй его
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Артем Алмазов
Ответ Evgeny Valyaev
Вообще странно, что Карпин до сих пор у руля сборной. Человек чаще всего говорит, что думает, не поддерживает фан уйди, ещё и эстонский паспорт имеет. Так что атака пропагандистов и прочей обслуги власти на Карпина будет только нарастать. Пусть Милонов сборную тренирует. Карпин пусть спокойно в Ростове работает.
После такого ему и в Сельмаше не дадут работать.
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Ебздрогыч
Милонов со своей гейской позиции всех оценивает, кто обиженка кто нет
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Evgeny Valyaev
Вообще странно, что Карпин до сих пор у руля сборной. Человек чаще всего говорит, что думает, не поддерживает фан уйди, ещё и эстонский паспорт имеет. Так что атака пропагандистов и прочей обслуги власти на Карпина будет только нарастать. Пусть Милонов сборную тренирует. Карпин пусть спокойно в Ростове работает.
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андрэ
Валера не тупи у тебя я уверен есть возможность - уезжай от этих ######### пока сам таким не стал
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