Депутат Милонов о словах Карпина: «Позиция обиженки: вы должны меня любить и уважать, тренер не ошибается, а если не цените, уйду с высоко поднятой головой»
Депутат Виталий Милонов раскритиковал Валерия Карпина за слова о сборной России.
Ранее Карпин, также тренирующий «Ростов», заявил, что не держится за место главного тренера сборной России.
– Есть отличные наемные тренеры, которые могут позволить себе такие выражения, потому что они знают, что делают и знают, как готовят команды. С их стороны предприняты все возможные шаги для победы, но есть объективные обстоятельства, которые могут не позволить победить.
И существует другой подход – вот я есть такой, вы должны меня ценить, любить и уважать, тренер никогда не ошибается. А если вы меня не цените, я уйду с высоко поднятой головой. Это позиция обиженки. Такого быть не должно.
Если что-то не заладилось, если ты чувствуешь, что команду не тянешь, есть много хорошего, что вспомнить, надо расставаться друзьями. Скажи об этом. В такие выражения, как мне кажется, противопоставляют команду и тренера. Тренер хороший, а команда, болельщики, зрители – все плохие.
– Вам понравился последний матч против Ирана?
– Иранские футболисты готовились к матчу ответственно, понимая, что команда из России не такая слабая. Они старались, а российские игроки, видимо, думали – ну все, иранцы, в одни ворота закатаем. А в итоге получили.
Мир меняется. Если ты на расслабоне, то проиграешь и сборной слабее Ирана. Мотивация значит очень много, нельзя страдать чрезмерной гордыней. И здесь тренер должен был настроить игроков, – сказал депутат Госдумы РФ.
Да, правильные фразы не говорит, зато отмалчивается и не забывает зарплатную карточку проверять, несмотря на отсутствие высоких целей у сборной и наличию никому не нужных (кроме тех же депутатов от власти) товарняков..