«Пускай Матыцин тренирует. Cидят в кабинетах и сказки рассказывают. Нужно рубашку рвать, говорить, что я такой патриот?» Канчельскис о словах министра спорта РФ про Карпина

поддержал на фоне высказываний министра спорта РФ.

Напомним, ранее Карпин на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России в случае поражения от Ирака ответил, что не держится за место в сборной. Олег Матыцин, комментируя слова Карпина, сказал: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?

Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать. Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: «Всех разорву». Пожалуйста! Смеюсь над ними», – сказал бывший игрок сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии