«Пускай Матыцин тренирует. Cидят в кабинетах и сказки рассказывают. Нужно рубашку рвать, говорить, что я такой патриот?» Канчельскис о словах министра спорта РФ про Карпина

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Валерий Карпин Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Футбол

Андрей Канчельскис поддержал Валерия Карпина на фоне высказываний министра спорта РФ.

Напомним, ранее Карпин на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера сборной России в случае поражения от Ирака ответил, что не держится за место в сборной. Олег Матыцин, комментируя слова Карпина, сказал: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?

Карпин правильно говорит. Они сидят там в кабинетах и начинают сказки рассказывать. Пускай Матыцин тогда принимает сборную и тренирует ее или берут тренера, которые будет кричать: «Всех разорву». Пожалуйста! Смеюсь над ними», – сказал бывший игрок сборной России.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARAMIS777
Андрей просто лучший.
Всё правильно сказал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брулин
Было бы не плохо если б министр ещё самокритикой "до кучи" занялся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Ответ nick-basil
Истинные патриоты не рискуют жизнью своих соотечественников. Свобода и процветание - вот ценности. Карпин лучший патриот чем эти шакалы
Бла-бла? И чего пузыриться, теоретик?
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Канчельскис с какого бодуна набросился? Где увидел повод для возбуждения? Неадекват!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Валера просто никогда не прогибается, удивительно, как они вообще его назначили
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
У нас сейчас не СБОРНАЯ, а СБОРНАЯ против ираков. Когда вернутся цели для сборной, тогда и будет разговор о сборной.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Истинные патриоты не рискуют жизнью своих соотечественников. Свобода и процветание - вот ценности. Карпин лучший патриот чем эти шакалы
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rodjer22
Судя по результатам Карпина, у Матицина получится не хуже.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тренерские конспекты Бормана
Пусть Швондер оперирует
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
«Аполитично рассуждаешь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации. .. Вы приехали записывать сказки, а мы работаем, чтобы сказку сделать былью!»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Канчельскис не понимает разницы между рвать рубаху и банальным уважением к должности главного тренера сборной страны. Или когда он переходил в МЮ, то заявлял что-то а-ля "не держусь за место игрока в Манчестер Юнайтед, выставят на трансфер и выставят"? Что-то не припомню такого.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Ответ Ценитель прекрасного
Рискну предположить, что так рассуждают игроки, которым лучше спокойно на первой передаче отыграть ненужный матч (ведь как вы и сказали, никаких задач тут нет, проверять нечего, выигрывать никакой мотивации нет), а потом без травм вернуться в клуб, где есть хоть какое-то турнирное соревнование (пусть и в виде РПЛ) и зарплата Или нужно ноги вырывать, чтобы обыграть Ирак, а потом условно полгода кресты лечить?
Тогда причём тут заявления Карпина, если уже игроки решают. Вы себе же противоречите, своему предыдущему посту. Или, получается, по вашему, Карпин думает за игроков и бережёт их в таких матчах. Опять-таки, странно. Других-то игр нет, и болельщик хочет уверенной игры в конкретной игре, раз уж она проводится. Определитесь
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juanti
Выдал базу!!!
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ценитель прекрасного
Ответ Tpy6kaMerlina
Так можно было бы рассуждать раньше, когда проводились игры официальные. Сейчас же других, кроме товарищеских мы вроде как не проводим и логично встаёт вопрос "на что вы копите силы", на какие такие матчи нужны "проверки игроков, их сочетаний, тактики и других экспериментов", как вы пишите.
Рискну предположить, что так рассуждают игроки, которым лучше спокойно на первой передаче отыграть ненужный матч (ведь как вы и сказали, никаких задач тут нет, проверять нечего, выигрывать никакой мотивации нет), а потом без травм вернуться в клуб, где есть хоть какое-то турнирное соревнование (пусть и в виде РПЛ) и зарплата
Или нужно ноги вырывать, чтобы обыграть Ирак, а потом условно полгода кресты лечить?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Не плохая компашка собирается , Мостовой , Канчельскис , Зарема ...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильнур Хасанов
Ответ Tpy6kaMerlina
«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?" Нет, нужно просто иметь уважение к болельщикам, которые включат телевизор во время игры сборной, или придут на стадион, поддержать команду. Что они включили тиви или заплатили кровно заработанные за то, чтобы посмотреть игру мотивированной команды с тренером, который гонит её вперёд, к победам. А не "мне пофиг, хотите увольняйте, хотите нет", или "ну надо было бы 100% выиграть, поставил бы другой состав".
Если тебе не нравится работа, ты ищешь другое место или сферу деятельности. А Карпин не хочет уходить зп высокая, требований за результат нет. Чего не сидеть. Он знает что желающих мало, значит не выгонят.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Ответ Ценитель прекрасного
Товарищеские матчи и существуют в первую очередь для проверки игроков, их сочетаний, тактики и других экспериментов Никто никогда не играет в них на 100% и болельщики это прекрасно знают
Так можно было бы рассуждать раньше, когда проводились игры официальные. Сейчас же других, кроме товарищеских мы вроде как не проводим и логично встаёт вопрос "на что вы копите силы", на какие такие матчи нужны "проверки игроков, их сочетаний, тактики и других экспериментов", как вы пишите.
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sashkaaa
Ответ Tpy6kaMerlina
«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?" Нет, нужно просто иметь уважение к болельщикам, которые включат телевизор во время игры сборной, или придут на стадион, поддержать команду. Что они включили тиви или заплатили кровно заработанные за то, чтобы посмотреть игру мотивированной команды с тренером, который гонит её вперёд, к победам. А не "мне пофиг, хотите увольняйте, хотите нет", или "ну надо было бы 100% выиграть, поставил бы другой состав".
Уверен Валера тренирует как видит независимо от слов ребят из кабинетов. Хватает своего воспитания/сознания и тд.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ценитель прекрасного
Ответ Tpy6kaMerlina
«В чем проблема, если человек говорит правду: не хотите видеть в сборной – увольняйте. Да – да, нет – нет. Нет никакой середины. Я к этому отношусь спокойно. Нужно говорить, что я такой патриот, герой и рвать на себе рубашку?" Нет, нужно просто иметь уважение к болельщикам, которые включат телевизор во время игры сборной, или придут на стадион, поддержать команду. Что они включили тиви или заплатили кровно заработанные за то, чтобы посмотреть игру мотивированной команды с тренером, который гонит её вперёд, к победам. А не "мне пофиг, хотите увольняйте, хотите нет", или "ну надо было бы 100% выиграть, поставил бы другой состав".
Товарищеские матчи и существуют в первую очередь для проверки игроков, их сочетаний, тактики и других экспериментов
Никто никогда не играет в них на 100% и болельщики это прекрасно знают
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tpy6kaMerlina
Комментарий скрыт
+8
-19
-11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий