Зарема о словах министра спорта РФ: «Я не фанат Карпина, но нельзя давить на тренера накануне игры»
Зарема Салихова поддержала Валерия Карпина на фоне слов министра спорта РФ.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.
Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки.
Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Мальвина с его раздутым самомнением, что одолжение всем делает, и в 50 лет не понимает, что если присел на бюджет, то надо соблюдать и правила его потребления.
Забудьте про футбол.
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На которую, по словам тренера, ему наплевать))
Да и всем плевать, судя по всему.
Его Ростов итак судьи уже как год поддерживают, ставя пенки в каждом матче. Валера туповат, раз думает, что так и должно быть и будет. Ему выписали такой аванс, ввиду отстранения сборной. Уберут из сборной - скатится на десятые места и будет как и прежде судей материть после каждого матча.
А сейчас сидит в тепличных условиях, где в клубе свистки всё его в пользу и каждый месяц зарплата приходит за сборную, которая по сути ни с кем не играет.
Пострадает от "беспредельщика-чинуши" и сбросит не нужный ему балласт, при этом не потеряв в деньгах.Вин-вин для Карпина
Поэтому и получает теперь