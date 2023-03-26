Зарема о словах министра спорта РФ: «Я не фанат Карпина, но нельзя давить на тренера накануне игры»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Олег Матыцин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поддержала Валерия Карпина на фоне слов министра спорта РФ.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Я не фанат Валерия Карпина, но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.

Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки.

Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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25 комментариев

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encaro_one
Накануне очень важной игры )
Мальвина с его раздутым самомнением, что одолжение всем делает, и в 50 лет не понимает, что если присел на бюджет, то надо соблюдать и правила его потребления.
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prus_3
Вы уж разнообразьте как-то Зарему вашу, пусть будут ее высказывания: Зарема о политике, Зарема о философии, Зарема о театре, Зарема о кино, Зарема о семье, Зарема о космосе, Зарема о моде, Зарема о литературе, Зарема об экологии, Зарема о жизни и смерти.
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Не уверен!!
Ответ Cat Behemoth
А я считаю - правильно надавили. Должны быть какие-то определяющие точки. Может, поймёт, что если команда сегодня сподобится не выиграть ещё и дома у Ирака, то это будет означать самое днище. Хотя, не факт, что это поможет, увы.
Смешно. Давить нужно, когда все бы понимали кроме Карпина в чем он не прав. А тут 3 игры в год. Если бы мы все игры не выиграли-то футболистом стало бы сложнее играть, так как на них бы это давило. А тут что? Не каждая победа приносить радость, не каждое поражение приносит горе. Но тебе этого не понять наверное.
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Pok_Toholo
Ответ Overkiller
Там плевать на Карпина, плевать на болельщиков, плевать на результаты, плевать на развитие. Нужно чтобы больше родину на камеру любил, несмываемого в опу целовал да, желательно, на спецоперации скидывался. Забудьте про футбол.
Сам себе эту картину мира придумал или подсказали?
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justbored
Поддержка пришла откуда не ждали)) В очередной раз удостоверился, что Зарема - real deal. Не с мелочными обидками, как у Валеры, но женщина с собственной картиной.
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Overkiller
Там плевать на Карпина, плевать на болельщиков, плевать на результаты, плевать на развитие. Нужно чтобы больше родину на камеру любил, несмываемого в опу целовал да, желательно, на спецоперации скидывался.

Забудьте про футбол.
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мать Зетмира
А вот я бы очень хотел, пусть даже в такое время, посмотреть на работу и настрой армии своего полевого командира, а так же на работу штабных офицеров.
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Михаил Анисимов
Да там такая игра, что всем всё равно, особенно Карпину
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Spartakus1984
Так его уже журналисты достали тупыми вопросами и давлением псевдо- экспертов,он и отвтеил, что если кому то, что то не нраивится в его действиях как тренера, то он не держется за свое место.
Бедного Валерона уже лет 20 достают гадкие журналисты и псевдо-эксперты и всё одно и то же. Всех остальных ни разу не достают, а вот именно его не жалуют. Может, хватит уже из гопника строить острослова и правдоматочника?
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Не уверен!!
Ответ blaugrano
Спортс, это уже чересчур. Вашей Заремы здесь слишком много. Вынесите её в отдельный раздел, раз всё оплачено.
Так вы же хаваете. Если бы она бы не интересной - то её бы не пихали сюда.
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Adeen
"но нельзя давить на тренера накануне игры"
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На которую, по словам тренера, ему наплевать))
Да и всем плевать, судя по всему.
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Игорь Замаруев
Началась перекличка после слов министра. Сейчас ещё до Папы Римского дойдут
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Lansm
Не надо Карпина поддерживать.
Его Ростов итак судьи уже как год поддерживают, ставя пенки в каждом матче. Валера туповат, раз думает, что так и должно быть и будет. Ему выписали такой аванс, ввиду отстранения сборной. Уберут из сборной - скатится на десятые места и будет как и прежде судей материть после каждого матча.
А сейчас сидит в тепличных условиях, где в клубе свистки всё его в пользу и каждый месяц зарплата приходит за сборную, которая по сути ни с кем не играет.
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igor nn
Ответ Cat Behemoth
А я считаю - правильно надавили. Должны быть какие-то определяющие точки. Может, поймёт, что если команда сегодня сподобится не выиграть ещё и дома у Ирака, то это будет означать самое днище. Хотя, не факт, что это поможет, увы.
Браво.наконец то трезвое мнение а не вот это вот все(ВОЛЕРА ВЕРИМ))
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Cat Behemoth
А я считаю - правильно надавили. Должны быть какие-то определяющие точки. Может, поймёт, что если команда сегодня сподобится не выиграть ещё и дома у Ирака, то это будет означать самое днище. Хотя, не факт, что это поможет, увы.
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blaugrano
Спортс, это уже чересчур. Вашей Заремы здесь слишком много. Вынесите её в отдельный раздел, раз всё оплачено.
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Spartakus1984
Ответ Виталий
Карпина понять можно , но такими выражения бросаться нельзя
Так его уже журналисты достали тупыми вопросами и давлением псевдо- экспертов,он и отвтеил, что если кому то, что то не нраивится в его действиях как тренера, то он не держется за свое место.
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Pok_Toholo
Ловко держит нос по ветру
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Ковид 07.10.52
Ужас...эти типы устроили отлучение спортсменов, а теперь еще и обвиняют их в отсутствие мотивации...тьфу...
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Alexandr Donskoy
Понтовщица
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Гол в девятину
Валера не дурак.Знает как в России выпросить неустойку, но при этом сохранить репутацию в глазах Васянов, чтобы не было разговоров "бросил сборную в тяжелый момент".

Пострадает от "беспредельщика-чинуши" и сбросит не нужный ему балласт, при этом не потеряв в деньгах.Вин-вин для Карпина
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Alexandr Donskoy
Везде свой нос сует пиарщица
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Виталий
Карпина понять можно , но такими выражения бросаться нельзя
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Artem Piatkov
Так Карпин сам попытался снять с себя давление высказыванием: "Ну Я же не держусь за пост тренера" - будто ему и всё равно

Поэтому и получает теперь
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Artem Piatkov
"Товарищеской игры"
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