Зарема о словах министра спорта РФ: «Я не фанат Карпина, но нельзя давить на тренера накануне игры»

поддержала Валерия Карпина на фоне слов министра спорта РФ.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Я не фанат , но накануне игры нельзя оказывать на тренера давление. Он сам себе и мотиватор, и самый строгий критик.

Надо понимать, что футболист с 5 лет мечтает играть на чемпионатах мира, Европы при полных стадионах и поддержке настоящих болельщиков, а не массовки.

Сейчас им трудно искать новые смыслы. Это первый опыт в истории российского футбола. Надо быть на стороне футболистов всегда», – сказала жена бывшего владельца « » Леонида Федуна.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии