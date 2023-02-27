Церемония The Best от ФИФА пройдет сегодня в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени
Сегодня в Париже пройдет церемония вручения наград The Best от ФИФА.
Церемония начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ».
ФИФА определит лучших за 2022 год в девяти номинациях.
Тройки финалистов в каждой категории выглядят так:
Лучший игрок года: Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция).
Лучший голкипер года: Яссин Буну («Севилья», Марокко), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).
Лучший тренер года: Карло Анчелотти («Реал», Италия), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Испания), Лионель Скалони (сборная Аргентины, Аргентина).
Лучшая футболистка года: Бет Мид («Арсенал», Англия), Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США), Алексия Путельяс («Барселона», Испания).
Лучший голкипер года в женском футболе: Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия), Кристиана Эндлер («Лион», Чили).
Лучший тренер года в женском футболе: Соня Бомпастор («Лион», Франция), Пиа Сундхаге (сборная Бразилии, Швеция), Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды).
Премия Пушкаша за лучший гол года: Марчин Олекси («Варта», Польша), Димитри Пайет («Марсель», Франция), Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм»).
Также будут вручены награды в категориях «Лучшие фанаты года», приз за соблюдение фэйр-плей, а также объявлены символические сборные года среди мужчин и женщин.
Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro
Месси – игрок года? Анчелотти или Скалони? Вместе с ФИФА выберем победителей The Best
а мартинес за что?
в Астон вилле играет ниже среднего уровня.
На ЧМ кроме пару сейвов не показал вообще ничего.
по статистике:
1,4гола за матч
2,8сейвов за матч(66%).
даже Бернд Лено на голову лучше него.
1,3гола за матч
4,0 сейва за матч(74%).
Писать мне смысла нет, я твой бред не читаю.
Месси-псж
Лаутаро-интер
Альварез-Манчестер Сити
Мартинез-МЮ
Ромеро-ттх
Дибала-юве
Ди мария-юве
Паредес-юве
Молина, Де поль-Атм
Там точно 2,5?)
Скалони всех переиграли? 2 серии пенальти он сам захотел ?)) или 5 пенок в 7 матчах было в его планах?)
Бред про Бензема и Куртуа на 2х местах даже комментировать не хочется
Куртуа точно лучший кипер, Мартинес весь год пропускал, и в финале ЧМ трешку от Мбаппе в том числе.
Лучший тренер… тут не знаю
Анчи выиграл ЛаЛигу и ЛЧ, но Скалони выиграл ЧМ. Я, как болельщик Реала, выберу Анчи)
Мартинес
Месси
уже известно что они забрали награды
Игрок года:
1.Месси
2.Бензема
3.Мбаппе
Думал Мбаппе будет вторым, все таки на ЧМ он показал класс, а Бензема с осени 2022 никто не видел.
Тренер год:
1.Скалони
2.Анчелотти
3.Пеп
Скалони заслуженно, его команда именно что всех переиграла, была сильнее.
У Анчи все таки больше на отскоках и везении.
Вратарь года:
1.Мартинес
2.Куртуа
3.Буну
Можно было у Куртуа отдать, но зарешал величайший турнир в истории ФИФА ЧМ, на котором Куртуа не вышел из группы а Мартинес стал героем.
И тут награду лучшего игрока дают человека за 1 месяц мундиаля, где он пробивает 5 пенок. Тот самый, чью команду ты лично вынес хет-триком в ЛЧ.
Вот и вся суть этих наград
2.Куртуа( в традициях ФИФА было бы отдать Мартинесу)
3.Анчелотти
7.Ришарлисон.
4-6. (В традициях Оскара- следовало бы отдать, либо представителю ЛГБТ, либо "представители расовых и этнических групп". Высока вероятность, что так и будет.)