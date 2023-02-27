Церемония The Best от ФИФА пройдет сегодня в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени

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Сегодня в Париже пройдет церемония вручения наград The Best от ФИФА.

Церемония начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ».

ФИФА определит лучших за 2022 год в девяти номинациях.

Тройки финалистов в каждой категории выглядят так:

Лучший игрок годаЛионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан МбаппеПСЖ», Франция), Карим Бензема («Реал», Франция).

Лучший голкипер года: Яссин БунуСевилья», Марокко), Тибо КуртуаРеал», Бельгия), Эмилиано МартинесАстон Вилла», Аргентина).

Лучший тренер года: Карло Анчелотти («Реал», Италия), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Испания), Лионель Скалони (сборная Аргентины, Аргентина).

Лучшая футболистка года: Бет Мид («Арсенал», Англия), Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США), Алексия Путельяс («Барселона», Испания).

Лучший голкипер года в женском футболе: Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия), Кристиана Эндлер («Лион», Чили).

Лучший тренер года в женском футболе: Соня Бомпастор («Лион», Франция), Пиа Сундхаге (сборная Бразилии, Швеция), Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды).

Премия Пушкаша за лучший гол года: Марчин Олекси («Варта», Польша), Димитри Пайет («Марсель», Франция), Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм»).

Также будут вручены награды в категориях «Лучшие фанаты года», приз за соблюдение фэйр-плей, а также объявлены символические сборные года среди мужчин и женщин.

Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro

Месси – игрок года? Анчелотти или Скалони? Вместе с ФИФА выберем победителей The Best

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42 комментария

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eple
Если бы Бенз играл на ЧМ, то забрал бы награду, а так конечно Мбаппе должен получить. То что он на ЧМ выдал это было очень круто.
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Даниил Гутин
Ответ mr kovalsky
«2,5 игрока играют в топ клубах» Месси-псж Лаутаро-интер Альварез-Манчестер Сити Мартинез-МЮ Ромеро-ттх Дибала-юве Ди мария-юве Паредес-юве Молина, Де поль-Атм Там точно 2,5?)
Дибала почти не играл, Лаутаро почти не играл, Лисандро почти не играл, Паредес аналогично почти не играл, Ди Марии тоже почти весь ЧМ не было, из всех основу составляли Де Поль, Полина, Месси и Альварес, конечно не 2,5 человека но тем не менее
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Oleg
Ответ Игорь Новиков
Ну, тогда в год больших турниров выделять.
Бред, иначе придется без больших турниров сборных просто игнорировать номинацию. Это наврят ли рабочая схема.
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Oleg
Ответ Zidan GOAT
Минусуйте сколько угодно, но если награду получат Аргентинцы, то награду надо будет закрывать, это цирк. Чем это престижнее Globe soccer award станет? Такая же купленная шейхами цацка
🔥🤡🤣
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Oleg
Ответ Матрос Кот
ЛЧ сложнее выиграть ,чем ЧМ. Должен быть сплошной Реал. Бензема, Куртуа и Папа Карло! Правильно,что послали их куда подальше с их дурацкой премией!!!
Сложнее выиграть ЧМ ибо сборные не покупают игроков по 100 миллионов на каждую пощицию, нет времени на обкатку тактики.
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Игорь Новиков
Ответ Oleg
Награда ежегодная, как ты в год без больших турниров будешь выделять тренеров сборных?)))
Ну, тогда в год больших турниров выделять.
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Oleg
Ответ Игорь Новиков
Еще бы разделять тренеров сборных и клубов.
Награда ежегодная, как ты в год без больших турниров будешь выделять тренеров сборных?)))
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Фанат спорта01
Ответ rigobersong
Месси, Мартинес, Скалони:)🇦🇷🇦🇷🇦🇷
Месси и скалони ну окей.
а мартинес за что?
в Астон вилле играет ниже среднего уровня.
На ЧМ кроме пару сейвов не показал вообще ничего.
по статистике:
1,4гола за матч
2,8сейвов за матч(66%).
даже Бернд Лено на голову лучше него.
1,3гола за матч
4,0 сейва за матч(74%).
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Zidan GOAT
Минусуйте сколько угодно, но если награду получат Аргентинцы, то награду надо будет закрывать, это цирк. Чем это престижнее Globe soccer award станет? Такая же купленная шейхами цацка
+1
-3
-2
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Матрос Кот
ЛЧ сложнее выиграть ,чем ЧМ. Должен быть сплошной Реал. Бензема, Куртуа и Папа Карло! Правильно,что послали их куда подальше с их дурацкой премией!!!
0
-3
-3
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Oleg
Ответ Zidan GOAT
Самая позорная награда в истории ) Скалони всех переиграли? 2 серии пенальти он сам захотел ?)) или 5 пенок в 7 матчах было в его планах?) Бред про Бензема и Куртуа на 2х местах даже комментировать не хочется
Можешь купить лед и приложить к точке подрыва.
Писать мне смысла нет, я твой бред не читаю.
+2
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mr kovalsky
Ответ Даниил Гутин
Достижение Скалони — выиграть мундиаль с составом, где 2,5 игрока играют в топ клубах, не менее впечатляющее
«2,5 игрока играют в топ клубах»
Месси-псж
Лаутаро-интер
Альварез-Манчестер Сити
Мартинез-МЮ
Ромеро-ттх
Дибала-юве
Ди мария-юве
Паредес-юве
Молина, Де поль-Атм
Там точно 2,5?)
+7
-2
+5
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Zidan GOAT
Ответ Oleg
Все инсайды пишут: Игрок года: 1.Месси 2.Бензема 3.Мбаппе Думал Мбаппе будет вторым, все таки на ЧМ он показал класс, а Бензема с осени 2022 никто не видел. Тренер год: 1.Скалони 2.Анчелотти 3.Пеп Скалони заслуженно, его команда именно что всех переиграла, была сильнее. У Анчи все таки больше на отскоках и везении. Вратарь года: 1.Мартинес 2.Куртуа 3.Буну Можно было у Куртуа отдать, но зарешал величайший турнир в истории ФИФА ЧМ, на котором Куртуа не вышел из группы а Мартинес стал героем.
Самая позорная награда в истории )
Скалони всех переиграли? 2 серии пенальти он сам захотел ?)) или 5 пенок в 7 матчах было в его планах?)
Бред про Бензема и Куртуа на 2х местах даже комментировать не хочется
+1
-4
-3
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f0rmoceft
Лучшего игрока могут назвать Месси за победу Аргентины, хотя это будет не очень честно, ибо оценивают по итогам года, а Лео только с сентября заиграл на своем уровне.
Куртуа точно лучший кипер, Мартинес весь год пропускал, и в финале ЧМ трешку от Мбаппе в том числе.
Лучший тренер… тут не знаю
Анчи выиграл ЛаЛигу и ЛЧ, но Скалони выиграл ЧМ. Я, как болельщик Реала, выберу Анчи)
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Бахти 86
к сожалению Месси получить.
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Бухгалтер2021
кому она интересна..сегодня спартак локо
0
-1
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Рэд Уайт
Скалони
Мартинес
Месси
уже известно что они забрали награды
+2
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Oleg
Все инсайды пишут:
Игрок года:
1.Месси
2.Бензема
3.Мбаппе

Думал Мбаппе будет вторым, все таки на ЧМ он показал класс, а Бензема с осени 2022 никто не видел.

Тренер год:
1.Скалони
2.Анчелотти
3.Пеп

Скалони заслуженно, его команда именно что всех переиграла, была сильнее.
У Анчи все таки больше на отскоках и везении.

Вратарь года:
1.Мартинес
2.Куртуа
3.Буну

Можно было у Куртуа отдать, но зарешал величайший турнир в истории ФИФА ЧМ, на котором Куртуа не вышел из группы а Мартинес стал героем.
+4
-3
+1
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Zidan GOAT
Играешь весь сезон на топовом уровнем, выносишь хет-триками лучшие команды мира в плей-офф ЛЧ, получаешь травму после сумасшедшего сезона.

И тут награду лучшего игрока дают человека за 1 месяц мундиаля, где он пробивает 5 пенок. Тот самый, чью команду ты лично вынес хет-триком в ЛЧ.

Вот и вся суть этих наград
0
-4
-4
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Игорь Новиков
Ответ Tun
так совсем скучно станет
Зато логично.
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Философ Востока
Аргентинцы сегодня будут хозяевами Парижа.
+5
-1
+4
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Ruscello
1.Мбаппе(100% отдадут Месси)
2.Куртуа( в традициях ФИФА было бы отдать Мартинесу)
3.Анчелотти
7.Ришарлисон.

4-6. (В традициях Оскара- следовало бы отдать, либо представителю ЛГБТ, либо "представители расовых и этнических групп". Высока вероятность, что так и будет.)
+1
-2
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Андрей Балабаев
Я бы назвал премию звёзды футбола и женский футбол.
0
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Мишаня Кашников
Полуяхтов победит с большим отрывом
0
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Sabibur
Ответ Ебздрогыч
А где номинация "Фрукт года"?
🤣🤣👍👍👍
+9
-1
+8
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