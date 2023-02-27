Церемония The Best от ФИФА пройдет сегодня в Париже. Начало – в 23:00 по московскому времени

Сегодня в Париже пройдет церемония вручения наград от .

Церемония начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет «Матч ТВ».

ФИФА определит лучших за 2022 год в девяти номинациях.

Тройки финалистов в каждой категории выглядят так:

Лучший игрок года: («ПСЖ», Аргентина), (« », Франция), («Реал», Франция).

Лучший голкипер года: (« », ), (« », ), (« », Аргентина).

Лучший тренер года: («Реал», Италия), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити», Испания), Лионель Скалони (сборная Аргентины, Аргентина).

Лучшая футболистка года: Бет Мид («Арсенал», Англия), Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв», США), Алексия Путельяс («Барселона», Испания).

Лучший голкипер года в женском футболе: Анн-Катрин Бергер («Челси», Германия), Мэри Ирпс («Манчестер Юнайтед», Англия), Кристиана Эндлер («Лион», Чили).

Лучший тренер года в женском футболе: Соня Бомпастор («Лион», Франция), Пиа Сундхаге (сборная Бразилии, Швеция), Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды).

Премия Пушкаша за лучший гол года: Марчин Олекси («Варта», Польша), Димитри Пайет («Марсель», Франция), Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм»).

Также будут вручены награды в категориях «Лучшие фанаты года», приз за соблюдение фэйр-плей, а также объявлены символические сборные года среди мужчин и женщин.

Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro

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