Месси, Мбаппе, Куртуа, Холанд, Бензема, Модрич, Каземиро, Канселу – в команде года от FIFPro
FIFPro в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года.
В команду лучших по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов вошли следующие игроки:
Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);
Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»/«Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал Мадрид»);
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Хакими отыграл идеально ЧМ
Кансело, Дебрюйне был сильнее на своей позиции в год
Бенз, Каземиро, Модрича, Куртуа тащили в ЛЧ
Мбаппе и Холланд лучшее бомбардиры
Месси 5 пенальти и в пустые на ЧМ, если-бы не пенальти на его месте должны были быть Мане или Салах или Винисиус, но пенальти важнее так они бьются в одиночку, а значит тащер)
по другому я это объяснить не могу