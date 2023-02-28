в рамках церемонии вручения премий от представила сборную года.

В команду лучших по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов вошли следующие игроки:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»/« »), ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»/«Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал Мадрид»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).