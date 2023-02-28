Месси, Мбаппе, Куртуа, Холанд, Бензема, Модрич, Каземиро, Канселу – в команде года от FIFPro

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Карим Бензема Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига рейтинги ФИФА Лука Модрич Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Вирджил ван Дейк Каземиро FIFPro Жоау Канселу Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Эрлинг Холанд The Best Футбол

FIFPro в рамках церемонии вручения премий The Best от ФИФА представила сборную года.

В команду лучших по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов вошли следующие игроки:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал Мадрид»);

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»/«Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ашраф Хакими («ПСЖ»);

Полузащитники: Каземиро («Реал Мадрид»/«Манчестер Юнайтед»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал Мадрид»);

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/«Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал Мадрид»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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63 комментария

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Andreich18
Ответ Glory Real Madrid
Где Вини???!!! 50+ г+п. Взял Ла Лигу, ЛЧ, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании 22г...
за год 38 г-п, откуда ты 50+насчитал???
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Эдуард Чернышёв
Ответ Arthur Jacob
А ты попробуй
да что там пробовать то? в телефончике все герои. не позорься дружище.
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Arthur Jacob
Ответ Эдуард Чернышёв
я бы к тебе придрался за твои шутки за 300, но спортс не позволит.
А ты попробуй
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Zlatan Ibra
Ван Дейк в команде года, етить-колотить, а лучшего вратаря-то нет )
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Arthur Jacob
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
а где великие гбаби и шмедри?
Я не болею за Барсу, и вообще не люблю испанский Футбол
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Andreich18
Ответ Aleksey Harutyunyan
В прошлом году с Менди тоже самое было. Клоунада а не церемония))
но Менди стал лучшим на протяжении плейофф 3-4 месяца, а не 5-6 матчей где сейвов было всего 3-4
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нелюбитель футбола
Ответ Hip Top
А где были твои Месси мбапе и Холанд в полуфинале лч
Смотрели как Вини танцует и вылетает от Хорватии на ЧМ... А-ха-ха-ха...
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danik 258808
Ответ ArtemEgs
В прошлом году лучшего вратаря дали Менди, но в сборной был Доннарумма 😄
и до этого такая ерунда с вратарями была тоже
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El Fenomeno 9️⃣
Вандейк😂
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мс-мешок
Ван Дейк?
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Hip Top
Ответ Leo
Сейчас прибегут фанаты одной испанской команды и будут говорить, что Винисиус должен быть в этой команде... видимо вместо Мбаппе, Месси или Холланда
А где были твои Месси мбапе и Холанд в полуфинале лч
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зак
Ответ Sanan1908
Ахаха в команде года Куртуа, а лучший вратарь Мартинез 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ при всей уважение , что тут забыл Ван Дейк ((
Ван Дейк был в 4 финалах с Ливерпуем
Хакими отыграл идеально ЧМ
Кансело, Дебрюйне был сильнее на своей позиции в год
Бенз, Каземиро, Модрича, Куртуа тащили в ЛЧ
Мбаппе и Холланд лучшее бомбардиры
Месси 5 пенальти и в пустые на ЧМ, если-бы не пенальти на его месте должны были быть Мане или Салах или Винисиус, но пенальти важнее так они бьются в одиночку, а значит тащер)
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Giorgi Gio
Холанд там пока лишний по мне
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Kadyr Abdramanov
Честность отсутствует. У Криро один левый золотой мяч. Тогда должен был получить Рибери. У Модрича один тогда должен был получить Криро. У Месси 2 левых один должен был получить Диего Милито. Другой не помню. Иньеста и Хави тоже должны были получать. Короче постоянно бардак какой-то
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people people
Ответ Leo
Лучшего вратаря выбирает Фифа, а команду года сами игроки, держу в курсе
Ну значит игроки адекватнее этих клоунов из ФИФП
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Tun
Ответ Sanan1908
Ахаха в команде года Куртуа, а лучший вратарь Мартинез 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ при всей уважение , что тут забыл Ван Дейк ((
Это премия фифа, не обращайте внимания, тут и не такое бывает)
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Пинающий Достоинства
Без Мартинеса как-то нелогично))
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Tun
Ответ Зизуха
Это новая схема Боэли с 4 нападающими?
Отзеркалили 443, стало 334
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Эдуард Чернышёв
Ответ people people
Ну о чем говорить, у ФИФА лучший вратарь года не попадает в сборную года, у них траблы со здравым смыслом, что еще от них требовать
у них траблы со здравым смыслом пошли, когда они Мартина решили лучшим вратарём сделать
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Temp LC
Ответ Aleksey Harutyunyan
Наверно тренер этой команды Анчелотти )))
Грэм поттер) по схеме же видно)
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FNT
Отличная команда. Сольет 7:13, а потом в раздевалке Каземиро и Ван Дейк убьют всех четырех нападающих. Модрича убивать не придется - даже со своими 5 сердцами он умрет сам от переутомления.
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Сулаквелидзе
У Абубакара и Талиски шансов не было )))))))))))))))))
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Konstantin Frolov
Ответ Artem Piatkov
Куртуа есть в сборной, но не лучший вратарь 🤡🤡🤡
Это стандартная ситуация для данной премии
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Кар Карыч
Ответ Sanan1908
Ахаха в команде года Куртуа, а лучший вратарь Мартинез 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ при всей уважение , что тут забыл Ван Дейк ((
возможно организаторы считают, что оба вратаря заслужили
по другому я это объяснить не могу
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mr kovalsky
Ответ Raindrop Drop Top
Утешили мадридиста, который сейчас в тяжелом психологическом состоянии находится из-за того что его протыкают все кому не лень 😂
Мадридист скоро выйдет в 1/4 лч и будет еще долго феерить в топ клубе, когда отсталыц мартинес продолжит играть в середняке, вынимая по 4 гола в каждом матче
+4
-3
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