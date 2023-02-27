Игрок с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша за гол ножницами через себя. Он обошел Ришарлисона и Пайета

Теги Марсель Димитри Пайет Сборная Бразилии по футболу ФИФА Тоттенхэм Ференц Пушкаш Ришарлисон The Best Футбол

Игрок с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша.

Польский футболист Марчин Олекси в июне забил ударом ножницами через себя. Этот гол признан лучшим в 2022 году по версии ФИФА.

На приз также претендовали Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Димитри ПайетМарсель»).

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Церемония награждения The Best проходит в Париже в данный момент.

ВИДЕО

Премия Пушкаша – у парня на костылях! Шикарно забил через себя, его ногу парня переехал каток

44 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ Шурик Шурик
Понятно, что сравнение странное, но вот каждый раз смотрю и удивляюсь: почему мужик на одной ноге такое делает, а >95% двуногих, по ощущениям, ни разу за карьеру даже не пытались пробить бисиклетой?
Может потому, что у них нет костыля в опоре? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leeexxxxtml
Что-то из разряда - Гей-трансвестит-черный победил в номинации на оскар.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ people people
Я во дворе классный гол тоже забил, может и его туда? А потом что, голы пенсионеров из старческих домов будут добавлять?
В чем проблема подать заявку на премию Пушкаша?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ F|||R
А ты текст святым духом что-ли набиваешь?)))
Не в кассу вопрос)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Ответ Шурик Шурик
Понятно, что сравнение странное, но вот каждый раз смотрю и удивляюсь: почему мужик на одной ноге такое делает, а >95% двуногих, по ощущениям, ни разу за карьеру даже не пытались пробить бисиклетой?
На трёх конечностях, ты не путай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
people people
Ответ falkao2013
В чем проблема?) Забил шикарный гол. Ничуть не хуже Ришарлиссона.
Я во дворе классный гол тоже забил, может и его туда? А потом что, голы пенсионеров из старческих домов будут добавлять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Это бред и вонючий политес

Для меня это такая же хрень, как вставание на колени и прочие тупые вещи
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ falkao2013
Действительно) Но продолжаешь писать) Такая вот у тебя участь) Видимо,совсем грустно всё в жизни)
А ты текст святым духом что-ли набиваешь?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ F|||R
Странно почему ты думаешь, что я преследую такую цель? Я знаю, что кулес ЛЕ не обидеть
Действительно) Но продолжаешь писать) Такая вот у тебя участь) Видимо,совсем грустно всё в жизни)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ falkao2013
Ага) Давай ещё) Меня же это так задевает)
Странно почему ты думаешь, что я преследую такую цель? Я знаю, что кулес ЛЕ не обидеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ F|||R
Могу наванговать очередной вылет бчк в ЛЕ, то это слишком просто.)
Ага) Давай ещё) Меня же это так задевает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kokakoka
Классный гол!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Ответ falkao2013
Вангуй дальше Алибек)
Могу наванговать очередной вылет бчк в ЛЕ, то это слишком просто.)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим flanec
Ответ Эден Азаров
Ну что за бред? Фигня же гол. Челу с тремя точками опоры так ударить это как раз плюнуть, да и вес для поднятия гораздо легче, чем к обычного человека. Короче, всем инвалидам раздали награды: гному, аутисту, ампутанту
А площадь этих точек опоры какова? Тем более расположены они почти на одной прямой.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ F|||R
Вангую, что хотели вручить Месси, но устали смотреть нарезку голов с пенальти
Вангуй дальше Алибек)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Ответ DVM_1
Вы гол-то видели? Пусть он там будет хоть кем - засадил-то сказочно!
Видел.. но тем не менее уверен, что из за своих особенностей эффект ещё сильнее. Красоту не отрицаю, но считаю что другая премия должна быть, точнее другая номинация. Только и всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MrWillSee
Ответ Шурик Шурик
Понятно, что сравнение странное, но вот каждый раз смотрю и удивляюсь: почему мужик на одной ноге такое делает, а >95% двуногих, по ощущениям, ни разу за карьеру даже не пытались пробить бисиклетой?
Ну их и опекают по другому, нет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Заголовок, конечно, нечто... Оказывается Марчин Олекси в переводе с польского на русский "игрок с ампутированной ногой"...
Тогда уж писали бы, что несколькими минутами ранее, игрок, который тряс перчаткой у паха, выиграл приз ФИФА вратарю года...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LaffyTaffy
Чел играет и забивает лучше, чем 95% игроков РПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dystra Monotoni
Ответ Vatikan
Все понятно... В следующем году гей выиграет, потом трансгендер, потом сразу в одном лице они... Ну не совсем корректно же.. ну блин.. ну это как то из за жалости, в том числе, что не совсем правильно
если гей или трансгендер также положит, то почему нет. гол действительно красивый и еще подчеркивает, что футбол игра без границ, и благодаря ему признание может получить каждый. разве это плохая "повестка" ? мне еще вспомнилась премия салаху почему то, который получил ее вполне за такой рядовой гол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Vatikan
Все понятно... В следующем году гей выиграет, потом трансгендер, потом сразу в одном лице они... Ну не совсем корректно же.. ну блин.. ну это как то из за жалости, в том числе, что не совсем правильно
Сам гол хотя бы видел или только заголовок прочитал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
falkao2013
Ответ Vatikan
Все понятно... В следующем году гей выиграет, потом трансгендер, потом сразу в одном лице они... Ну не совсем корректно же.. ну блин.. ну это как то из за жалости, в том числе, что не совсем правильно
В чем проблема?) Забил шикарный гол. Ничуть не хуже Ришарлиссона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DVM_1
Ответ Vatikan
Все понятно... В следующем году гей выиграет, потом трансгендер, потом сразу в одном лице они... Ну не совсем корректно же.. ну блин.. ну это как то из за жалости, в том числе, что не совсем правильно
Вы гол-то видели? Пусть он там будет хоть кем - засадил-то сказочно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
F|||R
Вангую, что хотели вручить Месси, но устали смотреть нарезку голов с пенальти
+6
-9
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
рад за мужика! заслужил награду
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий