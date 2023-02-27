Игрок с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша.

Польский футболист Марчин Олекси в июне забил ударом ножницами через себя. Этот гол признан лучшим в 2022 году по версии ФИФА.

На приз также претендовали (сборная , « ») и (« »).

Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.

Церемония награждения The Best проходит в Париже в данный момент.

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Премия Пушкаша – у парня на костылях! Шикарно забил через себя, его ногу парня переехал каток