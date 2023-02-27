Игрок с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша за гол ножницами через себя. Он обошел Ришарлисона и Пайета
Игрок с ампутированной ногой выиграл премию Пушкаша.
Польский футболист Марчин Олекси в июне забил ударом ножницами через себя. Этот гол признан лучшим в 2022 году по версии ФИФА.
На приз также претендовали Ришарлисон (сборная Бразилии, «Тоттенхэм») и Димитри Пайет («Марсель»).
Все голы можно посмотреть на официальном сайте ФИФА.
Церемония награждения The Best проходит в Париже в данный момент.
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