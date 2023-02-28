Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА во 2-й раз в карьере. Он опередил Мбаппе и Бензема
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года.
35-летний аргентинец получил награду The Best, опередив форвардов Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Карима Бензема («Реал»).
Месси стал игроком года по версии ФИФА второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.
Со статистикой выступлений капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.
Что ж, это всё, что им остаётся, а Лео получает свою заслуженную награду