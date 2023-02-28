Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА во 2-й раз в карьере. Он опередил Мбаппе и Бензема

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги ФИФА Килиан Мбаппе The Best Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года.

35-летний аргентинец получил награду The Best, опередив форвардов Килиана МбаппеПСЖ») и Карима БенземаРеал»).

Месси стал игроком года по версии ФИФА второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

Со статистикой выступлений капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.

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131 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Raindrop Drop Top
Абсолютно весь здравый мир радуется за Месси! В какое время живем, будем потом внукам рассказывать что видели игру этого гения
Ага! Внукам больше нечего будет рассказывать же. Такие слащавые комменты, брррр, как-будто девочки пишут сидят.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Wild91688
Игрок даже в 30 лучших на ЗМ небыл и тут бац,лучший за 2022
Так он должен был быть в тройке на ЗМ
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Lionel Van Damme
Ответ Wild91688
Не надо тут свою беху рекламировать,деревня
старый х1 2013 года)) что тут рекламировать))) на тряпке, бенз)) но главное евро6. чтоб везде катался бесплатно
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Самат Садуов
Ответ Moscwow
Предлагаю для гения ввести новый эксклюзивный турнир Гнoмoли$иму. Пусть Аргентина сыграет с победителем кубка африканских наций сразу серию пенальти
🤣🤣🤣
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FEZ10
Ответ Artem Piatkov
🏅7х ЗМ, 6х ЗБ, 3х Игрок Года по Версии ФИФА, 2х по версии УЕФА 🤩 Также спортсмен года по версии Laureus World Sportsman (2020) 🎖️По 2х Лучший футболист Чемпионата Мира, Клубного Чемпионата Мира и Копы Америки 🎖️8х Лучший бомбардир Ла Лиги и 6х Лучший бомбардир Лиги Чемпионов 🎊 15х футболист года в Аргентине 🏆 Чемпион Мира 2022 🏆 Обладатель Копы Америки 2021 и 🏆 победитель Финалиссимы 🏆 Олимпийский Чемпион 2008 🏆 4х победитель Лиги Чемпионов 🏆 3х Клубный Чемпион Мира 🏆 3х Суперкубка УЕФА 🏆 10х Чемпион Испании и 1х Чемпион Франции 🏆 7х обладатель Кубка Испании 🏆 7х Суперкубка Испании и 1х Суперкубок Франции ⚽ 798 голов и 🥅 352 ассиста за карьеру До рекорда Роналду по голам осталось забить всего 29 голов, до рекорда Пеле по ассистам - всего 15 голевых, но если обойдёт обоих - то просто GOAT на все времена Даже я, как болельщик Роналду, вынужден признать, что Месси - лучший игрок в истории футбола 🤴
Да да, ты явно фанат Роналду 😂
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Wild91688
Ответ Юрий Кечко
10 результативных действий без учёта пенальти тоже наверно ФИФА за Месси сделала )))
Как без учёта пенальти,ты другой ЧМ смотрел что-ли
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нелюбитель футбола
Ответ xQcoW
ФИФА сами протащили старого гнома до финала левыми пенками, а в конце еще левую награду лучшему игроку дали. Жаль Мбаппе, столько пахал, чтобы стать лучшим на ЧМ, чтобы потом быть ограбленным аргентинским пешеходом
Не, в серии пеналей его "ограбил" Мартинес... Тчуамени и Коман помогли ... А-ха-ха-ха..
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Я Гражданин Мира
Ответ blaugrano
Как горят, а, как горят... эти хейтеры)
Я их сочувствую, бедные
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Vinnipukh Vinni
Ответ Николай Антошкин
Лучший в паре матчей ? Он и рон уже старые. Черепашка тоже выигрывал ЧМ и где его чашки?
У Модрича.
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Владимир Владимир
Неудивительно. ФИФА давно награды раздаёт за ажиотаж, хайп и т.п. - как хотите называйте. В каком месте он лучший в мире сейчас, я не понимаю. И Мбаппе, и Бензема провели сезоны лучше.
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MrWillSee
Ответ Artem Piatkov
🏅7х ЗМ, 6х ЗБ, 3х Игрок Года по Версии ФИФА, 2х по версии УЕФА 🤩 Также спортсмен года по версии Laureus World Sportsman (2020) 🎖️По 2х Лучший футболист Чемпионата Мира, Клубного Чемпионата Мира и Копы Америки 🎖️8х Лучший бомбардир Ла Лиги и 6х Лучший бомбардир Лиги Чемпионов 🎊 15х футболист года в Аргентине 🏆 Чемпион Мира 2022 🏆 Обладатель Копы Америки 2021 и 🏆 победитель Финалиссимы 🏆 Олимпийский Чемпион 2008 🏆 4х победитель Лиги Чемпионов 🏆 3х Клубный Чемпион Мира 🏆 3х Суперкубка УЕФА 🏆 10х Чемпион Испании и 1х Чемпион Франции 🏆 7х обладатель Кубка Испании 🏆 7х Суперкубка Испании и 1х Суперкубок Франции ⚽ 798 голов и 🥅 352 ассиста за карьеру До рекорда Роналду по голам осталось забить всего 29 голов, до рекорда Пеле по ассистам - всего 15 голевых, но если обойдёт обоих - то просто GOAT на все времена Даже я, как болельщик Роналду, вынужден признать, что Месси - лучший игрок в истории футбола 🤴
Что за глорская заготовочка?
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Wild91688
Ответ Lionel Van Damme
А кто это в сравнении с составами Франции, Испании, Португалии, Англии, Бразилии? у меня огнетушитель у бэхи под передним сиденьем, погоди я сбегаю. не уходи
Не надо тут свою беху рекламировать,деревня
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Lionel Van Damme
Ответ Youzhny23
с пенальти короный с пустые с метра похороный, виноват забыл )
ахаха. сочувствую)) )ты несколько лет жизни потерял в декабре))) и все продолжаешь ))
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Юрий Кечко
Ответ xQcoW
ФИФА сами протащили старого гнома до финала левыми пенками, а в конце еще левую награду лучшему игроку дали. Жаль Мбаппе, столько пахал, чтобы стать лучшим на ЧМ, чтобы потом быть ограбленным аргентинским пешеходом
10 результативных действий без учёта пенальти тоже наверно ФИФА за Месси сделала )))
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Liar85
уже можно при жизни увековечить, как м.джордана! волшебники!!!
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Катя Бурова
Ответ Wild91688
Ну ему ЗМ за это и Зе бест не давали,ты сам ответил на свой вопрос
если я не ошибаюсь, то именно зизу назвали лучшим футболистом того турнира
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Николай Антошкин
Лучший в паре матчей ? Он и рон уже старые. Черепашка тоже выигрывал ЧМ и где его чашки?
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-2
-2
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stastzar
Ответ Men77
к сожалению он завял(
Ну да, в пустыне сухо всё-таки(
+1
0
+1
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Wild91688
Игрок даже в 30 лучших на ЗМ небыл и тут бац,лучший за 2022
+1
-3
-2
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Я Гражданин Мира
Ответ Artem Piatkov
🏅7х ЗМ, 6х ЗБ, 3х Игрок Года по Версии ФИФА, 2х по версии УЕФА 🤩 Также спортсмен года по версии Laureus World Sportsman (2020) 🎖️По 2х Лучший футболист Чемпионата Мира, Клубного Чемпионата Мира и Копы Америки 🎖️8х Лучший бомбардир Ла Лиги и 6х Лучший бомбардир Лиги Чемпионов 🎊 15х футболист года в Аргентине 🏆 Чемпион Мира 2022 🏆 Обладатель Копы Америки 2021 и 🏆 победитель Финалиссимы 🏆 Олимпийский Чемпион 2008 🏆 4х победитель Лиги Чемпионов 🏆 3х Клубный Чемпион Мира 🏆 3х Суперкубка УЕФА 🏆 10х Чемпион Испании и 1х Чемпион Франции 🏆 7х обладатель Кубка Испании 🏆 7х Суперкубка Испании и 1х Суперкубок Франции ⚽ 798 голов и 🥅 352 ассиста за карьеру До рекорда Роналду по голам осталось забить всего 29 голов, до рекорда Пеле по ассистам - всего 15 голевых, но если обойдёт обоих - то просто GOAT на все времена Даже я, как болельщик Роналду, вынужден признать, что Месси - лучший игрок в истории футбола 🤴
И ещё называет его пешеходом.
+1
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+1
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Lionel Van Damme
Ответ Wild91688
Вуахах,про состав,иди спать,Ди Мария,Лаутаро,Диана,Энцо,Альварес
А кто это в сравнении с составами Франции, Испании, Португалии, Англии, Бразилии? у меня огнетушитель у бэхи под передним сиденьем, погоди я сбегаю. не уходи
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Men77
Ответ stastzar
А что, церемония закончилась что ли? Я ждал номинацию «самый спелый фрукт года»…
к сожалению он завял(
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imeka21
О, люди не спят и изливаются желчью
Что ж, это всё, что им остаётся, а Лео получает свою заслуженную награду
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falkao2013
Ответ Екн Лор
А за что он должен был быть в списке от France Football за сезон 21/22? За хет-трик из предголевых?🤓
Там столько пассажиров,что не включить Лео было кощунством. Хорошо хоть сейчас он поджёг немало точек)
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stastzar
А что, церемония закончилась что ли? Я ждал номинацию «самый спелый фрукт года»…
+2
0
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