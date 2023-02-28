Месси выиграл приз лучшему игроку года The Best от ФИФА во 2-й раз в карьере. Он опередил Мбаппе и Бензема

Нападающий «ПСЖ» стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку года.

35-летний аргентинец получил награду The Best, опередив форвардов (« ») и (« »).

Месси стал игроком года по версии ФИФА второй раз в карьере. Впервые приз The Best он получил в 2019-м, тогда в тройку также вошли Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду.

Со статистикой выступлений капитана сборной Аргентины можно ознакомиться здесь.