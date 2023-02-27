Скалони получил награду тренеру года The Best, обойдя Анчелотти и Гвардиолу

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу рейтинги ФИФА Пеп Гвардиола ЧМ-2022 The Best Футбол

Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины, получил приз лучшему тренеру года.

Аргентинский специалист стал обладателем награды The Best после победы на чемпионате мира 2022 года.

В тройку претендентов на премию ФИФА входили также Карло АнчелоттиРеал Мадрид») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

Лучшим тренером 2021 года был признан Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов с «Челси».

Церемония The Best от ФИФА началась в Париже

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78 комментариев

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нелюбитель футбола
Ответ Мгер Цолакян
Заслужен! Реалу в ЛЧ очень везло, часто играли хуже соперников, особенно в финале, но выиграли на диком фарте. А Аргентина по игре никому не уступала.
Да, он заставил команду играть без право на ошибку .. И они не подвели тренера...
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Wild91688
Ответ Нашествие "кантерано"
Не, не Бензу, а Мбаппе...
Мбаппе сейчас лучший игрок мира,а месси просто распиарен
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Крученые мячи Анри
Ответ Нашествие "кантерано"
Не, не Бензу, а Мбаппе...
хвхахахаа за что? за Чемпионат Франции?
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Блуждающий странник
Ответ Zemanuha
Читай внимательно чугунный. Я за справедливость и честность.
Чугунный, я задал тебе вопрос. Отвечать стыдно, да?
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Andreich18
о дааа, финалиссима против команды, которая даже на ЧМ не вышла
Я что виноват ,что уровень ЕВРО настолько днищенский , что его то Греция,то Португалия,то Италия выигрывала ?
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yrok77
Ответ rej1sta
Хочу напомнить тем, кто возмущается победам аргентинцев, что в 2018 году награды «The Best” получили Модрич, Дешам и Куртуа. Угадайте, за какой турнир им вручили эти награды)
мессибой подготовился
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Помойка Маги
Ответ Помойка Маги
Анчелотти и Куртуа больше всего заслужили награду, Фифа только за Аргентину🤡🤡
Пошли детки, плакать в клетке, ставят минусы, идите радуйтесь, что песси нихуя за прошлый сезон не выйграл кроме лиги, и отлетел от Реала 3:2
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Мгер Цолакян
Заслужен!

Реалу в ЛЧ очень везло, часто играли хуже соперников, особенно в финале, но выиграли на диком фарте. А Аргентина по игре никому не уступала.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Syndycate
Хорошо что ЗМ вручали осенью, а то и его бы украли у Бензема)
Не украли, а точно оспорили бы-осень он провёл очень невзрачную, особенно по сравнению со своей собственной весной.
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Wild91688
Ответ Martin Naceri
Ну Месси выиграл заслуженно А вот вратарь и тренер это цирк…
А чем месси заслужил,пиаром,месси так же полтора игры сыграл на топ уровне и все,может забыл как он за полтора сезона забил всего 18 годов или как вылетел с ЛС и одним из виновником был именно он
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Rigan Lans
Ответ rej1sta
Ну, в год ЧМ так и происходит, так было в 2018, так и в этом году. Не совсем понимаю, почему возмущаются люди.
Это не показвтель. Если бы Мартинес на протяжении года себя как нибудь показывал, то дело другое. А ЧМ, особенно когда ты в совокупности 10 сейвов не сосчитаешь не должны награждаться такой премией
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Нашествие "кантерано"
Ответ Я Гражданин Мира
А Гвардиола что здесь делает?
То же, что и Скалони.
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Блуждающий странник
Ответ Rigan Lans
Не надо ничего угадывать. На счет Дешама спорно, но Модрич выигрвл ЛЧ и дошел до финала ЧМ, а Куртуа провел великолепный год, а не месяц.
В чем заключается великолепный год Куртуа? Он вылетел в 1/8 от Барселоны, пропустив в домик несколько мячей. В АПЛ не попали в топ-4. Можно услышать аргументацию? Куртуа на тот момент если что играл не за Реал, а за Челси
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Нашествие "кантерано"
Ответ Крученые мячи Анри
Сливочные никак не успакоятся.... нужно было давать Бензу, Куртуа и Анчелотти и вуаля будет справедливо
Не, не Бензу, а Мбаппе...
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Любезный Коссутий
Ответ vova123456
1. Финалисима это турнир, равен суперкубку УЕФА в клубном фуьболе. 2. Причём тут Роналду?
Финалисима это товарняк. ФИФА за него баллы сборным начислила, как за тов. матчи
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Tyrone Woodley
Ответ vova123456
1. Финалисима это турнир, равен суперкубку УЕФА в клубном фуьболе. 2. Причём тут Роналду?
Ну, выиграв его обесценил этот трофей, хотя там и групповой этап и все как положено.
Суперкубок УЕФА конечно это тот трофей о котором все мечтают и которым можно конечно козырять 😂
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Мгер Цолакян
Ответ Artem Piatkov
Анчелотти для победы в ЛЧ обыграл: ПСЖ, Челси, Ман Сити, Ливерпуль - 7 жёстких матчей Скалони для победы на ЧМ обыграл: Австралия, Нидерланды, Хорватия, Франция - 4 матча (в том числе 2 через серию пенальти) Я считаю, что лучшим был именно Анчи (ЛЧ, Ла Лига, Суперкубок УЕФА), но так как это свояшник для Аргентинцев, всё нормально 😄
И при этом Реал играл хуже чуть ли не каждого соперника. А финал выиграли с одним ударов в створ.
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Pb-SE
Ответ Rigan Lans
Не надо ничего угадывать. На счет Дешама спорно, но Модрич выигрвл ЛЧ и дошел до финала ЧМ, а Куртуа провел великолепный год, а не месяц.
Куртуа после перехода в Реал летом 2018 много чудил поначалу. Так что явно не целый год он провел великолепно.
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М.Ю!!!
Че то минусуют )школьники не пошли спать еще ?))парни успокойтесь )все равно ничего не изменится выиграют аргентинцы )
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Wild91688
Ответ rej1sta
Ну, в год ЧМ так и происходит, так было в 2018, так и в этом году. Не совсем понимаю, почему возмущаются люди.
Иньеста и Нойер,нет?
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Andreich18
Ответ Фанат Лионеля Месси
Абсолютно заслуженно Будучи самым молодым тренером ЧМ переиграл всех своих оппонентов За 40 матчей 1 поражение Копа Финалисима И это в 42 года Гений
о дааа, финалиссима против команды, которая даже на ЧМ не вышла
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rej1sta
Ответ Rigan Lans
Тоесть ты хочешь сказвть что лучшим становятся только выиграв ЧМ? То о чем я говорю, это совокупность всего годв, а не месяца игры и пинков херни в середняке АПЛ
Ну, в год ЧМ так и происходит, так было в 2018, так и в этом году. Не совсем понимаю, почему возмущаются люди.
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М.Ю!!!
Заслужил ,лучший )
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А.Э.РАСИМ
Скалони почему лучший?
Ответ:
Потому, что он сделал Аргентину чемпионом мира.
Обладателем Кубка Америки.
Потому, что он вернул титул стране,, которая долго шла к этому.
Не смогли сделать Аргентину счастливой такие монстры, как Бьелса, Пикерман, Базиле, Бьянки, не смог Пасарелла, не смог величайший Марадона.
А Скалони сумел.
Он создал самую неистивую, красивую, боевую, атакубщую команду.
Отличный тренер.
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Rigan Lans
Ответ vova123456
Я посмотрел стату, Буну лучший по проценту сейвов, Куртуа второй, Мартинес 3ий. По выходам из ворот на равне Буну и Мартинес. По игре ногами Мартинес, по пенальти Мартинес. Вопрос: В каком компоненте Куртуа лучший в 2022 году?
Ты до декабря футбол включал?
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