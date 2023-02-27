Скалони получил награду тренеру года The Best, обойдя Анчелотти и Гвардиолу

, возглавляющий сборную , получил приз лучшему тренеру года.

Аргентинский специалист стал обладателем награды The Best после победы на чемпионате мира 2022 года.

В тройку претендентов на премию ФИФА входили также (« ») и Пеп Гвардиола (« »).

Лучшим тренером 2021 года был признан Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов с «Челси».

Церемония The Best от ФИФА началась в Париже