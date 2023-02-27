Скалони получил награду тренеру года The Best, обойдя Анчелотти и Гвардиолу
Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины, получил приз лучшему тренеру года.
Аргентинский специалист стал обладателем награды The Best после победы на чемпионате мира 2022 года.
В тройку претендентов на премию ФИФА входили также Карло Анчелотти («Реал Мадрид») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
Лучшим тренером 2021 года был признан Томас Тухель, выигравший Лигу чемпионов с «Челси».
Реалу в ЛЧ очень везло, часто играли хуже соперников, особенно в финале, но выиграли на диком фарте. А Аргентина по игре никому не уступала.
Суперкубок УЕФА конечно это тот трофей о котором все мечтают и которым можно конечно козырять 😂
Ответ:
Потому, что он сделал Аргентину чемпионом мира.
Обладателем Кубка Америки.
Потому, что он вернул титул стране,, которая долго шла к этому.
Не смогли сделать Аргентину счастливой такие монстры, как Бьелса, Пикерман, Базиле, Бьянки, не смог Пасарелла, не смог величайший Марадона.
А Скалони сумел.
Он создал самую неистивую, красивую, боевую, атакубщую команду.
Отличный тренер.