Месси получит приз The Best лучшему игроку года. Он опередил Мбаппе и Бензема (Франсеск Агилар)

получит приз лучшему игроку года.

Как пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины станет обладателем награды.

Имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже. На приз также претендуют («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Ранее сообщалось, что ФИФА попросила всех претендентов приехать на церемонию.

Приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.