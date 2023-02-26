Месси получит приз The Best лучшему игроку года. Он опередил Мбаппе и Бензема (Франсеск Агилар)
Лионель Месси получит приз The Best лучшему игроку года.
Как пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины станет обладателем награды.
Имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже. На приз также претендуют Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).
Ранее сообщалось, что ФИФА попросила всех претендентов приехать на церемонию.
Приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.
А вот когда у игрока есть претензии и амбиции на корону, то без ЧМ никак.
Без ЧМ ты во втором эшелоне с Платини и Кройффом.
Так что адепты аль насры вас жаль)
И тебе напомнить кто был признан лучшим игроком Чм2010?)А ЗМ выиграл кто в том году)
Естественно, что он на своём горбу тащит сборную..
Там даже пенальти некому бить, поэтому Месси пробил рекордное количество пенальти на ЧМ.