Месси получит приз The Best лучшему игроку года. Он опередил Мбаппе и Бензема (Франсеск Агилар)

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу рейтинги ФИФА Килиан Мбаппе The Best Футбол

Лионель Месси получит приз The Best лучшему игроку года.

Как пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар, нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины станет обладателем награды.

Имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже. На приз также претендуют Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Ранее сообщалось, что ФИФА попросила всех претендентов приехать на церемонию.

Приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.

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77 комментариев

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Сергей Котов
Ответ Alex Legend
Ну так получил MVP чемпионата Мира, какое отношение это имеет к Золотому Мячу? Я что-то не помню, чтобы Диего Форлана в 2010 году номинировали за те же заслуги.
Форлан не победил в ЧМ... не тупи..
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Born is the King
Ответ Арман Бижанов
Я вам больше скажу, Месси выиграет 8 ЗМ
Глоры Месси годами доказывали ,что стата выше главное и теперь, когда ФИФА подарила аргентосам ЧМ орут про 8 ЗМ
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Сергей Котов
Ответ Даниил Гутин
Мбаппе, как финалист ЧМ и автор хет-трика в финале заслужил никак не меньше
а по сути он что сдела лучше чем Месси в финале? его 80 мтнут вообще небыло на поле.. оба забили с игры. оба забили с пенальти. оба реализовали пеналь в серии. ну Мбаппе ещё забил один пеналь в игре. и этим он лучше что забил на один пеналь больше?
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Alex Legend
Ответ scuderiafan
Человек ушел из Барсы уже давно, а мадридцы плюются желчью все равно. А кто по твоему должен был выиграть? Модрич с Хорватией игравшей в автобус? Или Роналду за великолепную игру с Тунисом? Судя по всему, твоя позиция такая : «Кто угодно, лишь бы не Месси». А если он заслужил? Тащил эту Аргентину на своем горбу и бился в каждом матче?
Тащил и бился в каждом матче это скорее про Де Поля, Месси просто ходил пешком и включался когда нужно.
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ZamoRano
Кстати, требуйте у горячкиной(Олега на данный момент), пруфов, что лига саудитов 66 мира, пока не предоставит, сливайте наглухо)))
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Flow market Victor Mercedes
27 февраля в мире ожидается массовое возгарание)
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Corde Fidelium
Кто бы сомневался.
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Royal Watcher
Ответ Станислав Л
так просто? А почему тогда роналду не выиграл ЧЕ-2021? Он забил 3 пенальти из 5 голов
Потому что у Португалии нет такого вратаря который серии пенальти против топ сборных вытягивает
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Flow market Victor Mercedes
Не приз The Best of Pustinia но тоже сойдёт
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Oleg
Ответ Alex Legend
Ну так получил MVP чемпионата Мира, какое отношение это имеет к Золотому Мячу? Я что-то не помню, чтобы Диего Форлана в 2010 году номинировали за те же заслуги.
Армани, Форлан не претендуют на статус величайшего и награды.
А вот когда у игрока есть претензии и амбиции на корону, то без ЧМ никак.
Без ЧМ ты во втором эшелоне с Платини и Кройффом.
Так что адепты аль насры вас жаль)
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ZamoRano
Ответ Станислав Л
так просто? А почему тогда роналду не выиграл ЧЕ-2021? Он забил 3 пенальти из 5 голов
Может быть потому, что нашему месе ставили пенки в плей-офф, а Рону в группе? Не думала об этом?..
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Royal Watcher
Ответ Spartaneanec
Надо за голы в чемпионате пустыни давать, да?
Надо давать за год в целом, а там Месси ниже Бенза и Мбаппе
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udiekemen
Ответ Oleg
Мбаппе был признан лучшим игроком ЧМ?
Лучший молодой игрок и 2 лучший бомбардир, провёл ЧМ не хуже Месси 🗿👌
И тебе напомнить кто был признан лучшим игроком Чм2010?)А ЗМ выиграл кто в том году)
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Станислав Л
Ответ Alex Legend
А зачем ты их сравниваешь, если и так всё очевидно?
ну, это не все понимают, глядя на эти комменты в посту
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scuderiafan
Ответ Royal Watcher
Мда, дайте чуваку 5 пенок за 7 матчей и the Best готов
Человек ушел из Барсы уже давно, а мадридцы плюются желчью все равно. А кто по твоему должен был выиграть? Модрич с Хорватией игравшей в автобус? Или Роналду за великолепную игру с Тунисом? Судя по всему, твоя позиция такая : «Кто угодно, лишь бы не Месси». А если он заслужил? Тащил эту Аргентину на своем горбу и бился в каждом матче?
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Акира_1
Эти награды, кажется, нужны только для разведения срачей достоин или нет. 😀
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ZamoRano
Я так понимаю, это какая-то утешительная премия, раз ее бревнандовски дали?))
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proeast
Ответ udiekemen
Как и Мбаппе который выиграл ЧМ в 2018🗿
Франция и без него бы справилась в отличие от Аргентины)
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Alex Legend
Ответ dr. cage
Сборная Аргентины не дотягивает до уровня Месси. Естественно, что он на своём горбу тащит сборную.. Там даже пенальти некому бить, поэтому Месси пробил рекордное количество пенальти на ЧМ.
А мне кажется нельзя принижать заслуги остальных игроков сборной. Учитывая что нынешний Месси - далеко не лучшая его версия за карьеру.
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Oleg
Ответ udiekemen
Как и Мбаппе который выиграл ЧМ в 2018🗿
Мбаппе был признан лучшим игроком ЧМ?
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Direct free kick
Очередная бутофорская награда липовой звездульки
+4
-5
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Alex Legend
Ответ Станислав Л
я сравнил Месси и игрока аль-насрА
А зачем ты их сравниваешь, если и так всё очевидно?
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Spartaneanec
Ответ Royal Watcher
Мда, дайте чуваку 5 пенок за 7 матчей и the Best готов
Надо за голы в чемпионате пустыни давать, да?
+6
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dr. cage
Ответ Alex Legend
В соло? Серьёзно?
Сборная Аргентины не дотягивает до уровня Месси.
Естественно, что он на своём горбу тащит сборную..

Там даже пенальти некому бить, поэтому Месси пробил рекордное количество пенальти на ЧМ.
+2
-5
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Станислав Л
Ответ Royal Watcher
Мда, дайте чуваку 5 пенок за 7 матчей и the Best готов
так просто? А почему тогда роналду не выиграл ЧЕ-2021? Он забил 3 пенальти из 5 голов
+5
-5
0
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