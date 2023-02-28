Защитник «Кремонезе» Лочошвили получил приз фэйр-плей от ФИФА за оказание первой помощи игроку соперника, потерявшему сознание

ФИФА вручила приз за фэйр-плей защитнику « » .

Грузинский футболист, ранее выступавший за австрийский « », был удостоен этой награды за спасенную жизнь игрока соперника во время матча чемпионата Австрии. Игрок венской «Аустрии» потерял сознание после столкновения. Лочошвили оказал игроку первую помощь, предотвратив западение языка. Благодаря этим действиям Тайгль пришел в сознание, после чего его доставили в больницу.

На получение премии также претендовали нападающий «Баварии» , признавшийся судье, что забил гол рукой в матче Бундеслиги против «Бохума», и полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга, поддержавший игроков молодежной сборной Украины после матча.

Также ФИФА вручила приз болельщикам – его обладателями стали болельщики сборной Аргентины за поддержку команды на чемпионате мира в Катаре. На приз также претендовали болельщик из Саудовской Аравии Абдулла Альсулми, который 55 дней шел пешком через Аравийскую пустыню, чтобы увидеть свою сборную на чемпионате мира, и болельщики сборной Японии, которые оставались убирать мусор на стадионах после матчей.