Защитник «Кремонезе» Лочошвили получил приз фэйр-плей от ФИФА за оказание первой помощи игроку соперника, потерявшему сознание

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ФИФА вручила приз за фэйр-плей защитнику «Кремонезе» Луке Лочошвили.

Грузинский футболист, ранее выступавший за австрийский «Вольфсберг», был удостоен этой награды за спасенную жизнь игрока соперника во время матча чемпионата Австрии. Игрок венской «Аустрии» Георг Тайгль потерял сознание после столкновения. Лочошвили оказал игроку первую помощь, предотвратив западение языка. Благодаря этим действиям Тайгль пришел в сознание, после чего его доставили в больницу.

На получение премии также претендовали нападающий «Баварии» Садьо Мане, признавшийся судье, что забил гол рукой в матче Бундеслиги против «Бохума», и полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Эдуардо Камавинга, поддержавший игроков молодежной сборной Украины после матча.

Также ФИФА вручила приз болельщикам – его обладателями стали болельщики сборной Аргентины за поддержку команды на чемпионате мира в Катаре. На приз также претендовали болельщик из Саудовской Аравии Абдулла Альсулми, который 55 дней шел пешком через Аравийскую пустыню, чтобы увидеть свою сборную на чемпионате мира, и болельщики сборной Японии, которые оставались убирать мусор на стадионах после матчей.

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4 комментария

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OldRedWhite
Теперь Кремонезе должен к этому добавить Кубок Италии !
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Екн Лор
Ответ rigobersong
Тоже Канкава сразу вспомнился:)
Ананидзе ещё, в матче со Швейцарией
+5
0
+5
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rigobersong
Ответ Екн Лор
У грузинских игроков прямо дар оказывать первую помощь
Тоже Канкава сразу вспомнился:)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
У грузинских игроков прямо дар оказывать первую помощь
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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