Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro
Стали известны претенденты на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro.
В список попали 26 игроков, которых выбирали сами футболисты. Учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года включительно.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина).
Защитники: Жоао Канселу («Манчестер Сити»/»Бавария», Португалия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Тео Эрнандес («Милан», Франция) Антонио Рюдигер («Челси»/»Реал», Германия), Тиаго Силва («Челси», Бразилия).
Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Каземиро («Реал»/»Манчестер Юнайтед», Бразилия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Энцо Фернандес («Ривер Плейт»/»Бенфика»/»Челси», Аргентина), Гави («Барселона», Испания), Лука Модрич («Реал» Мадрид, Хорватия), Педри («Барселона», Испания), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, Уругвай).
Нападающие: Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/»Манчестер Сити», Норвегия), Роберт Левандовски («Бавария»/»Барселона», Польша), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/»Аль-Наср», Португалия).
В итоговую команду попадут вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих, которые наберут больше всего голосов от других футболистов. Еще одно место в сборной получит полевой игрок любой позиции, который наберет наибольшее число голосов среди оставшихся претендентов.
Итоговый состав символической сборной из 11 игроков будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля.
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