Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Карим Бензема Милан Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Сборная Португалии по футболу сборная Нидерландов по футболу Сборная Бразилии по футболу Астон Вилла Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Бельгии по футболу Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу Сборная Хорватии по футболу рейтинги ФИФА Сборная Уругвая по футболу сборная Канады по футболу Лука Модрич Неймар Сборная Марокко по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тиаго Силва Роберт Левандовски Эмилиано Мартинес Кевин де Брюйне Тибо Куртуа Вирджил ван Дейк РБ Лейпциг Антонио Рюдигер Каземиро FIFPro Жоау Канселу Тео Эрнандес Килиан Мбаппе Алиссон Федерико Вальверде Ашраф Хакими Альфонсо Дэвис Эрлинг Холанд The Best Энцо Фернандес Йошко Гвардиол Педри Джуд Беллингем Гави Футбол

Стали известны претенденты на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro.

В список попали 26 игроков, которых выбирали сами футболисты. Учитывались выступления в период с 8 августа 2021 года по 18 декабря 2022 года включительно.

ВратариАлиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эмилиано МартинесАстон Вилла», Аргентина).

Защитники: Жоао Канселу («Манчестер Сити»/»Бавария», Португалия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», Хорватия), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Тео Эрнандес («Милан», Франция) Антонио Рюдигер («Челси»/»Реал», Германия), Тиаго Силва («Челси», Бразилия).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд, Англия), Каземиро («Реал»/»Манчестер Юнайтед», Бразилия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Энцо Фернандес («Ривер Плейт»/»Бенфика»/»Челси», Аргентина), Гави («Барселона», Испания), Лука Модрич («Реал» Мадрид, Хорватия), Педри («Барселона», Испания), Федерико Вальверде («Реал» Мадрид, Уругвай).

Нападающие: Карим Бензема («Реал», Франция), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/»Манчестер Сити», Норвегия), Роберт Левандовски («Бавария»/»Барселона», Польша), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/»Аль-Наср», Португалия).

В итоговую команду попадут вратарь, три защитника, три полузащитника и три нападающих, которые наберут больше всего голосов от других футболистов. Еще одно место в сборной получит полевой игрок любой позиции, который наберет наибольшее число голосов среди оставшихся претендентов.

Итоговый состав символической сборной из 11 игроков будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля.

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90 комментариев

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Goofts
Ответ Кар Карыч
Роналду, а не Винисиус? ФИФА явно че то скурила.
Брат Кати Авейру проплатил
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Vaksinator
Месси, Роналду, Холланд, Де Брюйне, Мбаппе и Бензема в сериале "что здесь забыл Роналду?"
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HI MARS
Нет Винисиуса?

Ахахахаха.Позорище
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Дядя Артем
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Вытащил МЮ в ЛЧ? Когда оба матча с Атлетико был худшим? У Бруну больше голевых действий в ЛЧ, а в чем достижение 18 голов если МЮ побил все антирекорды 🤣🤣 Чувак по 5 ударов за матч наносил, лидер по ударам, по упущенным моментам, но зато забил голы 🤣
Да вытащил в 1/8 . Камбеки напомнить ?
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Петр Иванов
Ответ Temp LC
Люди снизу настолько слаборазвитые? Написанно с августа 21 до декабря 22 . За этот промежуток Роналду сделал 43 результативных действий. Они были сделаны в АПЛ и ЛЧ. Он полностью заслуживает место в этом рейтинге
Этим беспомощным ничто не поможет, даже прочитав они все равно с пеной у рта готовы доказывать что он пеналду
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Дядя Артем
18 голов в апл, вытащил за уши МЮ в 1/8 лч( 6 голов) и ЭТО В 37 ЛЕТ. Напиши когда такое будет в апл ещё раз
Вытащил МЮ в ЛЧ? Когда оба матча с Атлетико был худшим? У Бруну больше голевых действий в ЛЧ, а в чем достижение 18 голов если МЮ побил все антирекорды 🤣🤣
Чувак по 5 ударов за матч наносил, лидер по ударам, по упущенным моментам, но зато забил голы 🤣
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Сергей Ангел
Вратарь Куртуа, защитник Хакими, полузащитник Казимиро и нападающий Кристиано Роналдо
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Дмитрий Гудков
Ответ Блуждающий странник
Куртуа Тео, Гвардиол, Хакими Модрич, Каземиро, Энцо Мбаппе, Бензема, Месси Напов и полузащитников сложнее всего выбрать, конкуренция большая, пришлось отстегнуть Холанда. За период с августа 21 сложнее, за календарный год выбрал бы Мартинеса на ворота, но за полтора года Куртуа точно стабильнее и сильнее
Вам бы к Боэли консультантом
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Alex Pron
А где единственный вратарь в истории оформивший покер.
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Петр Иванов
Ответ Блуждающий странник
Куртуа Тео, Гвардиол, Хакими Модрич, Каземиро, Энцо Мбаппе, Бензема, Месси Напов и полузащитников сложнее всего выбрать, конкуренция большая, пришлось отстегнуть Холанда. За период с августа 21 сложнее, за календарный год выбрал бы Мартинеса на ворота, но за полтора года Куртуа точно стабильнее и сильнее
Мартинеса то уж точно не самый сильный вратарь, пенальти тащит тут бесспорно но не лучший
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Леонид Ботвинник
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Роналду добавили чисто поржать. Чувак забил 1 гол в Европе с лета, провалил ЧМ, развалил МЮ. Ну это золотой мяч, а ещё покер в верблюд-лиге 🤣
Не согласен . Он не развалили МЮ, а своим скандалом и уходом, наоборот, дал импульс к развитию команды. Страшно представить, что происходило бы, если бы он остался.
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Пётр
Я хз а где кимих или Джамал ?
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Сэб Феттель
Ответ Человек российской федерации
Роналду , Пирс Морган, Катя Авейру, остальные недостойны
Остальные просто некрасивые.
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ken35
Ответ Temp LC
Люди снизу настолько слаборазвитые? Написанно с августа 21 до декабря 22 . За этот промежуток Роналду сделал 43 результативных действий. Они были сделаны в АПЛ и ЛЧ. Он полностью заслуживает место в этом рейтинге
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Дядя Артем
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Достижения Роналду за этот период: затащил МЮ на 6 место, развалил команду записал интервью провалил ЧМ и мешал партнерам забил 1 гол в Европе в новом сезоне забил покер Аль-тухте Если это не золотой мяч и команда года, то я не знаю что
18 голов в апл, вытащил за уши МЮ в 1/8 лч( 6 голов) и ЭТО В 37 ЛЕТ. Напиши когда такое будет в апл ещё раз
+1
-3
-2
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Temp LC
Люди снизу настолько слаборазвитые? Написанно с августа 21 до декабря 22 . За этот промежуток Роналду сделал 43 результативных действий. Они были сделаны в АПЛ и ЛЧ. Он полностью заслуживает место в этом рейтинге
+1
-4
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Фарид Алиев
Ответ белошип
Мне то че переживать? Реал стабильный участник плов ЛЧ и победитель А банкрот с распиаренными ПедриГавами так-же стабильно позорится в любимой ЛЕ)
Ну это не страшно у Барсы перестройка идёт... как у Реала в сезоне 18/19 после ухода Криша. Так что обсирать тут нет смысла клубы все через это проходят... Good Luck братуха
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mr Slavik
Мбаппе мне кажется
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Я Гражданин Мира
Неймар но не Винисиус!
По какой критерии выбирали?
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mr kovalsky
Ответ Shuller18
Сказал бы в рифму)
Ладно ладно, и без твоего бана за мат понятно
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Айлин 1990
Ответ Игорь Климов
Его туда включая за будущий каминг-аут.)
Ну он это давно сделал.
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Евгений Головин
Бензема, Холанд, Левандовски, Мбаппе, Месси, Неймар, Роналду - в фильме "Что здесь делает Роналду"
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Данила Макаров
Ответ Shuller18
Нет Винисиуса, зато каталонский брусок Педри разумеется тут. Роналду чисто по инерции попал
Да Педро брусок и Гави брусок, зато эти бруски Реал Мадрид унижали. Не хочется плохое говорить про соперников, но после твоих коментариев только плохое и пишется. Кстати Шулер над тобой уже весь сайт прикалывается, успокойся
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Дмитрий Гудков
Ответ Человек российской федерации
Роналду , Пирс Морган, Катя Авейру, остальные недостойны
Некрасивые и не спелые
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Ignazio DE Alter
КриРо включили в этот список за гениальный гол кончиками волос на ЧМ и за шедевральный ассист сопернику во время углового. Не иначе
+6
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