ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им еще не сообщили, кто победил

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ФИФА Килиан Мбаппе The Best Футбол

ФИФА хранит в секрете имя обладателя приза The Best лучшему игроку года.

На награду претендуют Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Как пишет парижский корреспондент Mundo Deportivo Дани Гил, ФИФА еще не сообщала игрокам, кто станет обладателем награды. Организация попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию вручения приза.

Имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже.

Приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.

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66 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Ответ KING_OF_RUSSIA
Гризман провалил финал. И не было видно не только мбаппе, а всей Франции, она отсутствовала. Тем значимее то, что в итоге сотворил мбаппе в финале, это было нереально круто, он чуть ли не в одиночку изменил исход одностороннего матча. И ты попробуй ещё забей пенку под таким давлением. К слову, если уж начал вспоминать про пенки, то вспомни сколько их поставили для Месси на ЧМ
Очень жаль, что ты не смог внимательно прочитать мой предыдущий комментарий и увидеть ремарку по поводу провального финала у Гризманна. И вдвойне жаль, что ты настолько поверхностно смотришь футбол, что веришь в изменение хода финального матча только благодаря Мбаппе. Который вдруг сам решил прекратить спать и проснулся в концовке. А волевые замены в первом тайме, переход на 4-2-4 и активность вышедших Тюрама, Коло-Муани и Комана(зарабатывавших пенальти и организовывавших гол для "соло-тащера") для тебя остались незамеченными. Если копнуть ещё глубже, то можно вспомнить и про выход Камавинги на ЛЗ, и про замену Ди Марии(увы, не тянул полный матч), после которой правый фланг Франции вздохнул спокойно.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ KING_OF_RUSSIA
Гризман провалил финал. И не было видно не только мбаппе, а всей Франции, она отсутствовала. Тем значимее то, что в итоге сотворил мбаппе в финале, это было нереально круто, он чуть ли не в одиночку изменил исход одностороннего матча. И ты попробуй ещё забей пенку под таким давлением. К слову, если уж начал вспоминать про пенки, то вспомни сколько их поставили для Месси на ЧМ
Очень жаль, что ты не смог внимательно прочитать мой предыдущий комментарий и увидеть ремарку по поводу провального финала у Гризманна. И вдвойне жаль, что ты настолько поверхностно смотришь футбол, что веришь в изменение хода финального матча только благодаря Мбаппе. Который вдруг сам решил прекратить спать и проснулся в концовке. А волевые замены в первом тайме, переход на 4-2-4 и активность вышедших Тюрама, Коло-Муани и Комана(зарабатывавших пенальти и организовывавших гол для "соло-тащера") для тебя остались незамеченными. Если копнуть ещё глубже, то можно вспомнить и про выход Камавинги на ЛЗ, и про замену Ди Марии(увы, не тянул полный матч), после которой правый фланг Франции вздохнул спокойно.
0
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Родя Раскольников
Ответ Moscwow
За декабрь. Учитывают количество забитых пенальти. То есть, заберет тот, кто пробил 5 пенальти в 7 матчах, плюс 2 пенальти в послематчевых сериях
Но также и учитывают 6 г+п без учета пенальти в 7 матчах включая финал и голевое действие в каждом матче плей-офф опять же без учета пенальти (впервые в истории ЧМ). Ну, это если мы как фанатики Роналду говорим только о стате, не принимая во внимание другие немаловажные игровые факторы.

SIUUUUUU!
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Caterina
Ответ Ришад Хайруллин
Комментарий удален модератором
У них так сильно бомбит, что они придумали себе параллельную реальность, чтобы в ней спасаться. Феерическое унижение.
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Fonbaron
Стоп процентов Месси, так как весь мир топил за него или Роналду. Получилось у Аргентины, которую надо сказать и тащили. Месси конечно сейчас не самый лучший и на турнире не был самым лучшим, но думаю за его мечту - победу в ЧМ, за его вклад, за его репутацию-возьмёт титул он. Хотя объективно и Бензема и Мюаппе провели сезон лучше. Бензема не был на ЧМ, Мбаппе уже брал ЧМ, так что Месси
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Ришад Хайруллин
Ответ Moscwow
За декабрь. Учитывают количество забитых пенальти. То есть, заберет тот, кто пробил 5 пенальти в 7 матчах, плюс 2 пенальти в послематчевых сериях
Комментарий удален модератором
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Пригоженский бот
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Награда ФИФА и очевидно, что она будет вручаться с учётом турнира под эгидой ФИФА. P.S. Насчёт Мбаппе и "дать за финал" не совсем согласен. До 80-й минуты Мбаппе просто не было на поле. А затем у него было 4 проблеска, 2 из которых пенальти и 1 гол. Ладно бы в целом за ЧМ(особенно, если б выиграли), хотя и здесь условный Гризманн(за исключением провального финала) в глазах экспертов мог снова выглядеть предпочтительнее, как в 2018-м🤷‍♂️
О да, отдадим месси за левейшие пенальти
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lyublyu Costornaya
Мбаппе лучший, 4 раза в финале мартинеса продырявил
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Игорь Климов
Интересно мне будет посмотреть кислые лица всех кринжеботов, после того как Лео Месси получит и эту награду)
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Raybar
нельзя забывать про роналду, я хочу чтобы именно он вручал этот приз
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fellx
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Награда ФИФА и очевидно, что она будет вручаться с учётом турнира под эгидой ФИФА. P.S. Насчёт Мбаппе и "дать за финал" не совсем согласен. До 80-й минуты Мбаппе просто не было на поле. А затем у него было 4 проблеска, 2 из которых пенальти и 1 гол. Ладно бы в целом за ЧМ(особенно, если б выиграли), хотя и здесь условный Гризманн(за исключением провального финала) в глазах экспертов мог снова выглядеть предпочтительнее, как в 2018-м🤷‍♂️
"2 из которых пенальти" - за 5 таких выдадут ЗМ.
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Ромарио
Ответ Блуждающий странник
Чем он провел год лучше? Эпик фейл только для хейтеров, для которых ЧМ из самого престижного турнира превратился в пару матчей. Статистика у них равная по голевым действиям, но один чемпион мира, а другой нет. Выбор очевиден
Чем? Берём итоги года. Мбаппе 56+17. Месси 35+30. Так?
ЧМ. У Месси 7,из них 4 с пенальти,Мбаппе 8,лишь 2 с точки.
И мы ещё не учитываем,что аргентинец добрых полтора десятка своих результативных действий заработал с Эстонией,Ямайкой и прочим Гондурасом. То есть тупо набивал статистику в общий зачёт. Насколько я помню ле Блю такой лабудой не занимались.
И при чем здесь хейтерство?
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Alexandr Turner
не знаю, дадут ли награду лучшего игрока Лео, но то, как предварительно полыхает у некоторых персонажей доставляет)))
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koshaus
Никто никогда не бил 5 левых пенальти на одном ЧМ. Человек-Пендаль - победитель плюс позолоченный шарик ему же, вопрос давно решён.
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VERBLYUD
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Логично, что это будет Бензема, который весь год играл, а не забил 8 пенок зимой.
У Бензема 11 голов с пенальти за календарный год, у Месси всего 6)))
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BuTaJIbKa
Типа держат интригу
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Artur Kovas
Пусть все приезжает . Заколебали обиженки , то Роналду то Месси не приедет если первое место не занимают . Неуважение ко всем участникам мероприятия банальное
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Игорь Климов
Лео Месси обязан получить эту награду.
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Экспертное мнение
Ответ Flow market Victor Mercedes
Было бы справедливее дать и Месси и Бензема, один нереально божил в главном клубном турнире, другой в главном международном, да ЧМ конечно важнее и проводится всего раз в 4 года но тем не менее. Я считаю Месси №1 но при возможности дал бы и Бензема 🤝🏻👍🏻
С точки зрения награды ФИФА Бензема вообще не уместен, все его подвиги были совершены не в турнирах ФИФА. У Месси Финалиссима и ЧМ имеют прямое отношение к ФИФА, было бы смешно если награду ФИФА отдали Бензема, которого выгнали из сборной Франции.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Награда ФИФА и очевидно, что она будет вручаться с учётом турнира под эгидой ФИФА. P.S. Насчёт Мбаппе и "дать за финал" не совсем согласен. До 80-й минуты Мбаппе просто не было на поле. А затем у него было 4 проблеска, 2 из которых пенальти и 1 гол. Ладно бы в целом за ЧМ(особенно, если б выиграли), хотя и здесь условный Гризманн(за исключением провального финала) в глазах экспертов мог снова выглядеть предпочтительнее, как в 2018-м🤷‍♂️
Гризман провалил финал. И не было видно не только мбаппе, а всей Франции, она отсутствовала. Тем значимее то, что в итоге сотворил мбаппе в финале, это было нереально круто, он чуть ли не в одиночку изменил исход одностороннего матча. И ты попробуй ещё забей пенку под таким давлением. К слову, если уж начал вспоминать про пенки, то вспомни сколько их поставили для Месси на ЧМ
+2
-5
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VERBLYUD
У Месси за календарный год 65 Г+П, у Мбаппе 73 Г+П, у Бензема - 41. У Месси ЧМ и тащерство на ЧМ, у Бензема ЛЧ и тащерство в ЛЧ, у Мбаппе ничего. ЧМ > ЛЧ и "ничего", так что Месси лучший игрок календарного года!
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Oleg
Ответ Никого_нет
Ему за чм отдельную награду дали лучшего игрока, причем тут зе бест которую за календарный год дают ?
А кому должны дать?)))
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Оливер Кан удаляет Роберту
Логично, что это будет Бензема, который весь год играл, а не забил 8 пенок зимой.
+3
-5
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Real_v_dushe
Награду должен выиграть Бензема, на втором месте должен быть Мбаппе, лучший игрок ПСЖ, но ФИФА её подарит своему продукту пиара.
+3
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Oleg
Ответ Flow market Victor Mercedes
Было бы справедливее дать и Месси и Бензема, один нереально божил в главном клубном турнире, другой в главном международном, да ЧМ конечно важнее и проводится всего раз в 4 года но тем не менее. Я считаю Месси №1 но при возможности дал бы и Бензема 🤝🏻👍🏻
Игрок, который в год главного турнира в истории не участвовал в турнире, не может получить награду от ФИФА.
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