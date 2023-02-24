ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им еще не сообщили, кто победил

ФИФА хранит в секрете имя обладателя приза лучшему игроку года.

На награду претендуют («ПСЖ», ), (« », Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).

Как пишет парижский корреспондент Mundo Deportivo Дани Гил, ФИФА еще не сообщала игрокам, кто станет обладателем награды. Организация попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию вручения приза.

Имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже.

Приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.