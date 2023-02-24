ФИФА попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию The Best. Им еще не сообщили, кто победил
ФИФА хранит в секрете имя обладателя приза The Best лучшему игроку года.
На награду претендуют Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карим Бензема («Реал», Франция).
Как пишет парижский корреспондент Mundo Deportivo Дани Гил, ФИФА еще не сообщала игрокам, кто станет обладателем награды. Организация попросила Месси, Мбаппе и Бензема приехать на церемонию вручения приза.
Имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже.
Приз лучшему игроку 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха.
SIUUUUUU!
ЧМ. У Месси 7,из них 4 с пенальти,Мбаппе 8,лишь 2 с точки.
И мы ещё не учитываем,что аргентинец добрых полтора десятка своих результативных действий заработал с Эстонией,Ямайкой и прочим Гондурасом. То есть тупо набивал статистику в общий зачёт. Насколько я помню ле Блю такой лабудой не занимались.
И при чем здесь хейтерство?