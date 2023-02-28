Капитан «Барселоны» Путельяс выиграла приз лучшей футболистке года The Best от ФИФА 2-й раз подряд

Стали известны представительницы женского футбола, получившие награды от .

Лучшей футболисткой года была признана капитан «Барселоны» , получившая эту награду во второй раз подряд. Ранее она также выиграла «Золотой мяч».

Приз лучшему тренеру получила Сарина Вигман, тренирующая женскую сборную Англии. Лучшим вратарем была признана Мэри Эрпс, выступающая за «Манчестер Юнайтед».

В команду года вошли: Кристиана Эндлер («Лион»), Люси Бронз, Мария Леон (обе – « »), Венди Ренар (« »), Лия Уильямсон («Арсенал»), Лена Обердорф («Вольфсбург»), Алексия Путельяс («Барселона»), Кира Уолш («Барселона»), Сэм Керр («Челси»), Бет Мид («Арсенал») и Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв»).