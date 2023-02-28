Капитан «Барселоны» Путельяс выиграла приз лучшей футболистке года The Best от ФИФА 2-й раз подряд

Теги Вольфсбург Челси Барселона Арсенал ФИФА сборная Англии жен Лион жен Алекс Морган The Best Алексия Путельяс Футбол

Стали известны представительницы женского футбола, получившие награды The Best от ФИФА.

Лучшей футболисткой года была признана капитан «Барселоны» Алексия Путельяс, получившая эту награду во второй раз подряд. Ранее она также выиграла «Золотой мяч».

Приз лучшему тренеру получила Сарина Вигман, тренирующая женскую сборную Англии. Лучшим вратарем была признана Мэри Эрпс, выступающая за «Манчестер Юнайтед».

В команду года вошли: Кристиана Эндлер («Лион»), Люси Бронз, Мария Леон (обе – «Барселона»), Венди Ренар («Лион»), Лия Уильямсон («Арсенал»), Лена Обердорф («Вольфсбург»), Алексия Путельяс («Барселона»), Кира Уолш («Барселона»), Сэм Керр («Челси»), Бет Мид («Арсенал») и Алекс Морган («Сан-Диего Уэйв»).

16 комментариев

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CHELSEA_2008
А зачем проводить церемонию награждения женщин в одно время с мужчинами? Я считаю что надо поддержать женщин и проводить для футболисток отдельную церемонию награждения в другой день! Зачем пиарить это мужло своими громкими именами 🤭
0
-1
-1
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Andreich18
Ответ falkao2013
Лучшая!
пол сезона из-за крестов пропустила, а Мид ЧЕ взяла и стала лучшим игроком, когда Мартинесу за один турнир дают награду, конечно же лучшая
+1
-1
0
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DolJun
ого, спортс-таки добавил ее тег, прикольно. интересно, а ее фамилия до сих пор стоп слово и за него банят или уже нет?
0
-2
-2
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benjamin92
Ответ F|||R
Ты прав, бчк больше не в ЛЕ, над чем теперь шутить?…
можно шутить, как кабинетчики обиделись и не приехали на церемонию )
+1
0
+1
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прощай Роналду
Ответ benjamin92
Тяжёлый день в Мадриде
Для женщин
+2
-1
+1
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vova123456
Ответ Екн Лор
А чей траур будет 8 марта, дайте-ка угадаю?
эмм... твой? Ты про то что тебе ничего не подарят?) И сегодня траур и во время ЧМ, так ещё и про 8 марта говоришь что тебя ждёт, бедненький...
+7
0
+7
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Виталик Булгаков
Если быть объективным Мид больше заслужила награду, победа на евро + лучший бомбардир турнира, а Путельяс пропустила турнир и пол сезона из- за крестов
+4
-1
+3
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F|||R
Ответ benjamin92
Тяжёлый день в Мадриде
Ты прав, бчк больше не в ЛЕ, над чем теперь шутить?…
0
-4
-4
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Екн Лор
Ответ Барсик Юрана
Сегодня траур у фанатиков Реала
А чей траур будет 8 марта, дайте-ка угадаю?
+1
-5
-4
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Си Эм Панк
Преемница Месси)
+1
0
+1
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falkao2013
Лучшая!
+1
-2
-1
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rigobersong
Ответ Барсик Юрана
Сегодня траур у фанатиков Реала
У них он всегда:)
+8
-4
+4
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benjamin92
Тяжёлый день в Мадриде
+3
-2
+1
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кто-то
Барселона 💙❤️
+4
-3
+1
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Барсик Юрана
Сегодня траур у фанатиков Реала
+10
-5
+5
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Катя Авейру.
Мид больше заслуживала.
+3
-3
0
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