Представителей «Реала» не будет на церемонии The Best. Они возмущены, что Винисиуса нет среди 26 кандидатов на попадание в команду года

В «Реале» не поняли, почему нет в списке претендентов на попадание в команду года.

Вингер «Мадрида» не попал в число 26 игроков, которые претендуют на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro несмотря на важную роль в победах « » в Лиге чемпионов и . Список составляли сами футболисты.

Как пишет Marca, в «Реале» крайне недовольны этим. Из-за этого церемонию награждения победителей наград The Best не посетит никто из представителей «Мадрида».

Мероприятие пропустят , который претендует на приз лучшему игроку года, , который претендует на приз лучшему тренеру, и Тибо Куртуа, которого могут признать вратарем года.

Церемония награждения пройдет сегодня, 27 февраля, в Париже.

Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro