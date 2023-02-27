Представителей «Реала» не будет на церемонии The Best. Они возмущены, что Винисиуса нет среди 26 кандидатов на попадание в команду года
В «Реале» не поняли, почему Винисиуса нет в списке претендентов на попадание в команду года.
Вингер «Мадрида» не попал в число 26 игроков, которые претендуют на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro несмотря на важную роль в победах «Реала» в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Список составляли сами футболисты.
Как пишет Marca, в «Реале» крайне недовольны этим. Из-за этого церемонию награждения победителей наград The Best не посетит никто из представителей «Мадрида».
Мероприятие пропустят Карим Бензема, который претендует на приз лучшему игроку года, Карло Анчелотти, который претендует на приз лучшему тренеру, и Тибо Куртуа, которого могут признать вратарем года.
Церемония награждения пройдет сегодня, 27 февраля, в Париже.
Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro
36 матчей = 18/9(г-п) = 0.75 за игру - неплохой результат:)
Милан, Наполи, Юве и Интер всю Италию себе заберут и из реально больших клубов останется только Бавария и Топ6АПЛ
Псж с уходом Меськи, Мбаппе и Неймара просто 95% фанов потеряет и все)
Ну занял бы он 10 место, кому бы это было интересно?!
Кто вообще помнит 4 место The best?