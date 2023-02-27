Представителей «Реала» не будет на церемонии The Best. Они возмущены, что Винисиуса нет среди 26 кандидатов на попадание в команду года

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рейтинги ФИФА Тибо Куртуа FIFPro Винисиус Жуниор The Best Футбол

В «Реале» не поняли, почему Винисиуса нет в списке претендентов на попадание в команду года.

Вингер «Мадрида» не попал в число 26 игроков, которые претендуют на попадание в команду года по версии ФИФА и FIFPro несмотря на важную роль в победах «Реала» в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Список составляли сами футболисты.

Как пишет Marca, в «Реале» крайне недовольны этим. Из-за этого церемонию награждения победителей наград The Best не посетит никто из представителей «Мадрида».

Мероприятие пропустят Карим Бензема, который претендует на приз лучшему игроку года, Карло Анчелотти, который претендует на приз лучшему тренеру, и Тибо Куртуа, которого могут признать вратарем года.

Церемония награждения пройдет сегодня, 27 февраля, в Париже.

Месси, Роналду, Мбаппе, Холанд, Бензема, Неймар, де Брюйне, Модрич, Педри, Каземиро, ван Дейк, Куртуа – среди претендентов на попадание в команду года ФИФА и FIFPro

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40 комментариев

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Aleksandr Chuchval
У него ужасная статистика
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Виктор Петров
А футболистки реала возмущались когда Месси не был включен в 30 ку наминантов на ЗМ? То-то же, ведь это совсем другое... Лицемерки..
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ZA.RMA
Ответ Фарид Харисов
а, извини, я забыл, что сезон состоит из матчей с Ливерпулем.
Не только с Ливерпулем:
36 матчей = 18/9(г-п) = 0.75 за игру - неплохой результат:)
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Абдул Абакаев
помню как игнорировали Суареса на подобных церемониях
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Number_2
Испанский стыд...
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Val Smith
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Ну если судить по последнему матчу с Атлетико, то Винисиус даже в Реале был худшим. Так что всё справедливо, лучшие игроки должны играть стабильно.
А кто играл прямо уж стабильно, разве что Мбаппе, хоть я за ПСЖ в чемпионате не слежу. Бензима прошлый сезон провел супер, в этом хромает. Месси наоборот насколько знаю. Холланд ещё классно играет. Де Бройн после ЧМ скис.
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bam bam
совсем не давим на УЕФА , да Мадрид ?)
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Блуждающий странник
Ответ solajero@icloud.com
Кто будет смотреть ЛЧ если в ней не будет играть РЕАЛ и Барса к которым безусловно примкнут еще несколько таких же именитых команд…хотя,может тогда ПСЖ ИЛИ СИТИ наконец выиграют Лч🤣
Кто будет смотреть? Например, все люди? Барсы два года в плей-офф нет и все спокойно себе смотрят. Незаменимых нет. Если команды разбивать на два лагеря, то ЛЧ будет солиднее выглядеть в разы. Ман Сити, МЮ, Ливерпуль, Арсенал, ПСЖ, Марсель, Бавария, Боруссия и Лейпциг против остального состава во главе с Барселоной, Реалом и Юве. Первые выглядят предпочтительнее уже давно, тут только Реал хорош. Да и сомневаюсь, что Бенфика и Порту выйдут из привычной экосистемы, тут максимум итальянские клубы, которые убыточны готовы будут рискнуть
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну если судить по последнему матчу с Атлетико, то Винисиус даже в Реале был худшим. Так что всё справедливо, лучшие игроки должны играть стабильно.
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Блуждающий странник
В 26 Винисиус безусловно заслужил попасть, но на приз бы не претендовал. Видимо вратаря отдадут Мартинесу иначе Реал бы приехал поддержать Куртуа. Это максимально странное решение. Да, Мартинес вытащил ЧМ для своей страны, но остальной период можно назвать максимум средним
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ɔculpa
Ответ solajero@icloud.com
Кто будет смотреть ЛЧ если в ней не будет играть РЕАЛ и Барса к которым безусловно примкнут еще несколько таких же именитых команд…хотя,может тогда ПСЖ ИЛИ СИТИ наконец выиграют Лч🤣
Кто-то, да будет, думаю, но это будет уже шляпа. Но как минимум то же самое можно и про Суперлигу сказать. Кто будет её смотреть, если испанцы и ещё пара топов будут делать вид, что разыгрывают между собой самый престижный трофей, но только вот без англичан и без "Баварии". Тебе самому прикольно будет смотреть турнир, где мягко говоря не все сильнейшие? Мне нет. Но не думаю, что Суперлигу запилят без поддержки подавляющего числа топ-клубов.
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Отец Абду
Зато в списке есть игрок Аль Насра:)
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Гамаль Хайдаров
Ответ Marcus-light
Барселона и так толком не играет. Из примкнувших к ним не будет АПЛ, Баварии и ПСЖ. Лучшее, что может к ним примкнуть - это Интер, Милан и Наполи, да и то сомнительно. Я скорее поверю, что никто не будет смотреть Суперлигу, где Реал играет с Бокой и Аль-Ахли.
фанатов Барсы и Реала вроде больше фанатов чем у ВСЕХ других клубов европейских вместе взятых,
Милан, Наполи, Юве и Интер всю Италию себе заберут и из реально больших клубов останется только Бавария и Топ6АПЛ

Псж с уходом Меськи, Мбаппе и Неймара просто 95% фанов потеряет и все)
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Сикарио
Ответ solajero@icloud.com
Кто будет смотреть ЛЧ если в ней не будет играть РЕАЛ и Барса к которым безусловно примкнут еще несколько таких же именитых команд…хотя,может тогда ПСЖ ИЛИ СИТИ наконец выиграют Лч🤣
Барса там и так 2 года не играет, плохой пример. А вот без Реала да, это турнир неполноценный.
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Isa Babaev
Ответ rigobersong
типичные мадридские комплексы, еще со времени Кринжа:))
Ещё бы они ходили, Лео выиграл
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Сикарио
Реалу не нужны унылые церемонии, чтобы знать, что они и так лучшие.
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nobrainnopain
А чего возмущаться, это же футбольная награда, а не танцевальная?🤔
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Бухгалтер2021
правильно сделали,разбудите когда кто то кроме Реала выиграет 14 ЛЧ
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Muhammad Juraev
Это обычные отмазки!
Ну занял бы он 10 место, кому бы это было интересно?!
Кто вообще помнит 4 место The best?
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Real_v_dushe
Рад этому решению, я за бойкот высказывался ещё на прошлой неделе. Нечего делать Реалу на этом позорном мероприятии тщеславия футбольной, бюрократической мафии
+6
-5
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Фарид Харисов
Ответ Jaxongir Shodiev
Особенно был виден его спад в игре с Ливерпулем
а, извини, я забыл, что сезон состоит из матчей с Ливерпулем.
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Shuller18
Зато бесполезный Педря есть, как обычно занесли, видимо.
+11
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Jaxongir Shodiev
Ответ Фарид Харисов
Даже с учётом спада в этом сезоне, где от Винисиуса больше скандалов, чем игры — на какое-нибудь место в двадцатке лучших он наиграл.
Особенно был виден его спад в игре с Ливерпулем
+17
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Marcus-light
Ответ solajero@icloud.com
Кто будет смотреть ЛЧ если в ней не будет играть РЕАЛ и Барса к которым безусловно примкнут еще несколько таких же именитых команд…хотя,может тогда ПСЖ ИЛИ СИТИ наконец выиграют Лч🤣
Барселона и так толком не играет. Из примкнувших к ним не будет АПЛ, Баварии и ПСЖ. Лучшее, что может к ним примкнуть - это Интер, Милан и Наполи, да и то сомнительно. Я скорее поверю, что никто не будет смотреть Суперлигу, где Реал играет с Бокой и Аль-Ахли.
+6
-5
+1
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Val Smith
Ну с другой стороны игроки не выйдут из тренировочного цикла.
+2
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