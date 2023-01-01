Винисиус: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿»

Теги Реал Мадрид Ла Лига происшествия Профессиональная футбольная лига Испании соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор заявил о проблеме расизма в испанском футболе.

«Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает…

Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы «Мадрида».

В конце концов, это МОЯ вина🤙🏿», – написал вингер «Реал Мадрид».

В ходе матча 15-го тура Ла Лиги «Вальядолид» – «Реал Мадрид» (0:2) главный тренер гостей Карло Анчелотти решил заменить 22-летнего вингера в конце второго тайма.

Когда Винисиус направлялся к скамейке столичной команды, его стали оскорблять с трибун, и некоторые выкрики носили расистский характер. Винисиус ответил болельщикам «Вальядолида» жестами. Некоторые из фанатов после этого стали бросаться различными предметами.

Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе гостевых матчей против «Барселоны» (24 октября 2021 года), «Мальорки» (14 марта 2022 года) и «Атлетико» (18 сентября 2022 года). Кроме того, полузащитника сравнивали с обезьяной в эфире El Chiringuito за празднование голов в танцевальном стиле.

Ведущий El Chiringuito извинился перед Винисиусом за сравнение с обезьяной: «Высказывания были неуместными, но они не расистские»

«Винисиус не должен оскорблять, принижать коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором». Капитан «Мальорки» об игроке «Реала»

Винисиус о фанатах «Атлетико», называвших его обезьяной: «Все расисты должны поплатиться. Им нужно навсегда запретить посещать стадионы»

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oldtoock
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Расисты у Винисиуса - это как хейтеры у Дзюбы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vaniaEee
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Не стоило отвечать на провокацию жестами, Винисиус молодой, но слишком легко его выводит толпа на эмоции, а потом ещё из того, что начал показывать жесты, стали кидать в него предметы. Нужно быть выше этого.
Легко говорить из квартиры, а когда ты отдаёшь всего себя игре, и не важно за какую команду, потому что ты отдаёшь себя ФУТБОЛУ и все равно после этого кто-то скажет про то что с футболом вообще не связано, про цвет кожи, думаю тут сложно остаться равнодушным
Это просто обидно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Семён Жуйло
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сейчас попасть в расисты стало так просто, что их ряды неуклонно растут. В головах либерастов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ies179
Который руки под одежду тянет)
Не знаю какие руки и кому под одежду.. Знаю что когда во время игры с трибуны в него прилетел банан он им знатно подкрепился и отлично подал угловой после этого
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Криптонит
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думаю там больше зависти чем расизма.Игрок то талантливый
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ладно бы был душевный парень, но ведь он и сам говнистый, вообще не жалко страдальца
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HaLa MaDrId
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ N1ghtwolf
Типичный нытик из Реала. Учись у Дани Алвеса как надо реагировать на такое.
Типичный? Назови таких ещё,я почитаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ies179
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бананом не угощают и ладно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ночной кошмар Логинова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Замаруев
Если бы был игроком Барселоны, получал бы красные карточки на раз-два
Мдааа, некоторым суждено быть зачурбаненными, согласен
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evincive
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Думается, если бы его игра устраивала болельщиков, ничего это бы не было. А так проблемы надо искать в себе.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ies179
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Йозе_Марино
Дани Алвес лучший борец с расистами в истории Ла Лиги. Бери с него пример!
Который руки под одежду тянет)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарход Якубов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть эти мудаки попробуют сказать что нибудь про евреев
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Адилбек Туманшаев
Или геем
Как Кринж7 из Португалии?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йозе_Марино
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Дани Алвес лучший борец с расистами в истории Ла Лиги. Бери с него пример!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russia_the_best
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Антирасисты самые страшные люди
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jan Vorontsov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Timur_A
В Испании всем чернокожим игрокам ухают? Если не всем, то, может быть, дело не в цвете кожи?
Может быть дело НЕ ТОЛЬКО в цвете кожи, но говорить что цвет кожи не причём когда игроку ухают - просто глупость (в лучшем случае).
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur_A
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Испании всем чернокожим игрокам ухают? Если не всем, то, может быть, дело не в цвете кожи?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Даниэль Алисса Алисса
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Винисиус,ты будущее Мадрида,не обращай внимание на завистников🟣⚪
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Им что билеты продавать после опросников?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis Fomin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Верно токсик, это твоя вина! Ной дальше
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Комментарий удален модератором
Черный Хаве вчера опять ныл после матча))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Провокатор ноет, что зрители приходит смотреть на него и недовольны шоу за которое они заплатили
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адилбек Туманшаев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ hett
А представьте если бы он еще был евреем 🤷‍♂️
Или геем
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ШлепНога-Танцуй Ботинок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Там в Европе маму не вспоминают, когда оскорбляют? Как по мне, так это должно сильнее цеплять, но об этом игроки ни слова, кроме Зидана!
Или обижаться на расизм - мейнстрим, а про родню не так отзывается в обществе?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VuNePonimaete
Но он неплохо держится, ведь до сих пор еще не получил ни одной красной. Знает, когда надо остановиться
Если бы был игроком Барселоны, получал бы красные карточки на раз-два
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий