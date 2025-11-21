Гвардиола о Доннарумме: «Ты особенный, если в 17 лет выходишь в старте «Милана». Не знаю никого более физически развитого, чем Джиджо»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игровые качества Джанлуиджи Доннаруммы.
О голкиперах «Сити»
«У нас два невероятных вратаря – Джиджо и Джеймс [Траффорд]. Я был очень впечатлен тем, как Джеймс Траффорд вырос с тех пор, как покинул академию, особенно в «Бернли».
Что касается Джиджо, то, когда в 17 лет ты выходишь в стартовом составе «Милана», это значит, что ты особенный. Все игроки квалифицировались на чемпионат мира, и, надеюсь, Джиджи сможет сделать это последним. При всем уважении к их соперникам, [надеюсь], они тоже смогут пройти отбор».
Об адаптации Доннаруммы к Премьер-лиге
«Довольно хорошо с точки зрения физической формы. Я не знаю никого более физически развитого, чем он. Он играет вполне неплохо, но команда в последнее время хорошо прогрессирует, и это помогает вратарям», – сказал Гвардиола.