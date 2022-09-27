«Винисиус не должен оскорблять и принижать своих коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором». Капитан «Мальорки» об игроке «Реала»

Капитан «Мальорки» обвинил в провокациях.

«Винисиус может танцевать, но он не должен проявлять неуважение, оскорблять и принижать своих коллег.

Когда его называют провокатором, он использует тему расизма в качестве джокера», – сказал защитник в интервью Diario de Mallorca.

Ранее сообщалось, что тренер «Мальорки» Хавьер Агирре просил своих игроков бить Винисиуса Жуниора по ногам в очном матче 5-го тура Ла Лиги (1:4): «Бейте его, сломайте его». В то же время бразилец провоцировал игроков «Мальорки», спрашивая: «Как думаете, вы выиграете?» Игроки «Реала» уже много раз просили Винисиуса перестать так себя вести.

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»