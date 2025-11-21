Васильев из «Сочи»: «Лучше деньги вложить в недвижимость или акции, чем покупать одежду. Не стремлюсь к покупке сумок за 600 тысяч. А на Мостового потом нападают из-за дорогой сумки»
– Когда молодой игрок получает большие деньги, то часто у него срывает голову. Как этого избежать, не потерять интерес к футболу?
– Это зависит от отношения к делу. Наверное, все закладывается в детстве. Если у тебя голова на месте и тебе интересен футбол, то большие деньги не сорвут голову. Я помогаю своим родным и откладываю что-то в копилку.
– Что купил на первую большую зарплату?
– Купил родным хорошие подарки на Новый год: телефоны, одежду и другие вещи.
– Какой у тебя подход к одежде?
– Не стремлюсь к покупке дорогих вещей, сумок за 600 тысяч рублей. Стиль Мостового? А потом на него нападают, потому что у него дорогая сумка.
– Какая самая дорогая покупка?
– Квартира. Это намного лучше, чем одежда. Лучше деньги вложить в недвижимость или в акции, чем покупать одежду или чтобы они просто лежали на счету, – сказал 21-летний защитник «Сочи», принадлежащий «Зениту».