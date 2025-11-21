Артета о травме Габриэла: «Он выбыл на несколько недель. Это удар, Габи – лидер обороны «Арсенала». Но у нас есть отличные варианты на замену»
Микел Артета: Габриэл выбыл на несколько недель.
Главный тренер «Арсенала» Микел Артета рассказал о травме Габриэла Магальяэса.
Сообщалось, что защитник травмировал бедро в сборной Бразилии.
«К сожалению, Габи получил травму в расположении сборной. Он выбыл на несколько недель.
Нам нужно сделать еще одно сканирование в следующую среду. Тогда мы будем гораздо четче понимать сроки его восстановления.
Это, конечно, удар. Габриэл наш лидер обороны. Его отсутствие – это всегда плохая новость. Но позитив в том, что у нас есть отличные варианты на замену. Теперь им нужно взять ответственность на себя», – сказал Артета.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт АПЛ
