призвал пожизненно банить расистов в футболе.

В сентябре бразилец подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча с «Атлетико» (2:1) – фанаты «матрасников» называли его обезьяной.

«Если делаешь больно другим, за это нужно платить. Сложно говорить, что расизму в футболе придет конец, когда так много людей продолжают это. Но мне хочется верить, что хороших людей больше, чем плохих.

Все расисты так или иначе должны поплатиться за расизм. Они любят смотреть футбол, поэтому болельщикам [виновным в расизме] нужно навсегда запретить посещать стадионы. Это заставит их пострадать от последствий и поразмышлять о своих действиях», – заявил вингер в беседе с Globo.