«Мбаппе сводит с ума, иногда проводит невероятные матчи. Я сказал Вальверде на первой тренировке: «Чем ты хуже Крооса?» Зеедорф о молодых игроках

поделился мнением об игре молодых футболистов.

«Мбаппе сводит с ума, иногда он проводит невероятные матчи. Холанд – один из сильнейших.

Винисиус сильно вырос, также я хочу упомянуть Вальверде, которого я тренировал в « ». На первой тренировке я сказал ему: «Чем ты хуже ?» Конечно, он был еще не совсем на своем нынешнем уровне, но в нем чувствовался потенциал. Он был застенчив, он не считал, что выйдет на такой уровень», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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