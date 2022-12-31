«Мбаппе сводит с ума, иногда проводит невероятные матчи. Я сказал Вальверде на первой тренировке: «Чем ты хуже Крооса?» Зеедорф о молодых игроках

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Кларенс Зеедорф поделился мнением об игре молодых футболистов.

«Мбаппе сводит с ума, иногда он проводит невероятные матчи. Холанд – один из сильнейших. 

Винисиус сильно вырос, также я хочу упомянуть Вальверде, которого я тренировал в «Депортиво». На первой тренировке я сказал ему: «Чем ты хуже Крооса?»  Конечно, он был еще не совсем на своем нынешнем уровне, но в нем чувствовался потенциал. Он был застенчив, он не считал, что выйдет на такой уровень», – сказал бывший полузащитник «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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5 комментариев

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Жаргал Шадапов
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Ответ SternDesSüdens
По мне Голанд сильнейший из всех молодых игроков
Гакпо?
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corazón blanco
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Вальверде спрогрессировал очень мощно, от лавочника до одного из лидеров команды. Отличный пример для Камавинга.
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VERBLYUD
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Ответ SternDesSüdens
По мне Голанд сильнейший из всех молодых игроков
Мбаппе уже не молодой игрок.
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SternDesSüdens
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По мне Голанд сильнейший из всех молодых игроков
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Slavanya
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Ну при всем уважение, Кросс есть Кросс
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