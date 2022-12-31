У Винисиуса 200 попыток дриблинга в 2022-м. В топ-5 лиг больше лишь у Мбаппе – 207

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Хавбек «Реала» Винисиус Жуниор принял участие в матче чемпионата Испании с «Вальядолидом» (2:0).

Бразилец довел число попыток дриблинга в 2022 году в играх Ла Лиги до 200.

Это второй показатель в топ-5 лиг Европы после Килиана Мбаппе. У форварда «ПСЖ» 207 попыток в Лиге 1.

Статистика Винисиуса – здесь, Мбаппе – здесь.

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15 комментариев

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skytent1
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Сен максимен пока лучший дриблер
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che kaif
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Какой дриблинг у Мбаппе у него кроме скорости нет ничего говорили они
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All These Things I Hate
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Ответ Anvar A.
узнаешь отдельным блогом, у авторов спортса нехватка материала или ума...
Просто этот автор считать не умеет, для этого нужен отдельный специалист 😂
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cerato776
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Ключевое слово - "попыток"
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Кино Музыка
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Не уровень Реала, странно, что до сих пор в команде. Да и в сборной непонятно с чего.
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Wild91688
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Ответ Машина Мощная
я могу сделать хот 1000 попыток но сколько из них будут успешными? вот в чём смех :-D
Ты и 10 попыток не сможешь
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Wild91688
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Так было уже.Сколько не помню,но то что у Месси больше всех удачных обводок в сезоне это точно.
Где пруфы,вы заколебали уже со своим gномом,суете его везде,Мбаппе лучший дриблер в топ 5 чемпах и на ЧМ тоже был первым,Мбаппе по все показателям почти на 1 месте
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Машина Мощная
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я могу сделать хот 1000 попыток но сколько из них будут успешными? вот в чём смех :-D
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ psycho killer
Хотелось бы узнать, сколько ещё задуманных, но не осуществлённых попыток дриблинга было
Так было уже.Сколько не помню,но то что у Месси больше всех удачных обводок в сезоне это точно.
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Александр Лебедев
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Ответ Anvar A.
узнаешь отдельным блогом, у авторов спортса нехватка материала или ума...
да тут и то и другое))
аморфные создания они)
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Anvar A.
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Ответ Real Madrid
Сколько из них успешнее🤔
узнаешь отдельным блогом, у авторов спортса нехватка материала или ума...
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Нефанатик
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Винисиуса нужно продавать пока за него хоть что то дают. Топовым игроком он никогда не станет. Он быстро бегает - и на этом его хорошие качества заканчиваются. Провел один успешный сезон и уже возомнил из себя супер звезду, начал провокации, а ответ на свои провокации называет расизмом. Глупый человек, во всем отслеживается. Не производит он впечатление умного игрока и футболиста с большим будущим. Скорее второй Робиньо. Гоэс добьется больше чем этот. В этом сезоне худший игрок из тех кто регулярно выходит.
+5
-6
-1
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buFFon
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Но, если честно, глядя на Вини, то неудачных попыток очень много, не вижу пока в нём топового игрока..
+3
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Real Madrid
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Сколько из них успешнее🤔
+10
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psycho killer
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Хотелось бы узнать, сколько ещё задуманных, но не осуществлённых попыток дриблинга было
+16
-6
+10
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