Ведущий El Chiringuito извинился перед Винисиусом за сравнение с обезьяной: «Высказывания были неуместными, но они не расистские»

Ведущий шоу El Chiringuito Хосеп Педрероль извинился за сравнение с обезьяной вингера «Реала» Винисиуса.
На прошлой неделе президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире программы осудил бразильца за празднования голов танцами.
«Если ты хочешь танцевать самбу, то иди на танцевальную площадку. Здесь ты должен уважать коллег и перестать вести себя как обезьяна», – сказал Браво.
«В Испании выражение «не веди себя как обезьяна» означает «перестань вести себя как дурак».
Педро Браво извинился, и я тоже делаю это. Если вас это затронуло, я приношу свои извинения. Если вы черный и вас это затронуло, я приношу свои извинения. Если вы белый и считаете, что данное выражение было чрезмерным, я приношу извинения.
Высказывания Браво могли быть неуместными и неприемлемыми, но они определенно не расистские», – сказал Педрероль.
«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»