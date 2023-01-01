Винисиуса подвергся расизму в Вальядолиде. Ранее его оскорбляли фанаты «Барсы», «Атлетико» и «Мальорки»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Вальядолид Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор столкнулся с расистскими оскорблениями.

В ходе матча 15-го тура Ла Лиги «Вальядолид» – «Реал Мадрид» (0:2) главный тренер гостей Карло Анчелотти решил заменить 22-летнего вингера в конце второго тайма.

Когда Винисиус направлялся к скамейке столичной команды, его стали оскорблять с трибун, и некоторые выкрики носили расистский характер. Винисиус ответил болельщикам «Вальядолида» жестами. Некоторые из фанатов после этого стали бросаться различными предметами.

Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе гостевых матчей против «Барселоны» (24 октября 2021 года), «Мальорки» (14 марта 2022 года) и «Атлетико» (18 сентября 2022 года). Кроме того, полузащитника сравнивали с обезьяной в эфире El Chiringuito за празднование голов в танцевальном стиле.

Ведущий El Chiringuito извинился перед Винисиусом за сравнение с обезьяной: «Высказывания были неуместными, но они не расистские»

«Винисиус не должен оскорблять, принижать коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором». Капитан «Мальорки» об игроке «Реала»

Винисиус о фанатах «Атлетико», называвших его обезьяной: «Все расисты должны поплатиться. Им нужно навсегда запретить посещать стадионы»

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7 комментариев

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Дотанцевался.
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Иван Бень
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какой расизм
я сам азиат (якут из республики Саха (Якутия) и мне его поведение макаку напоминает
где тут расизм???
пусть в себе, клоун и макака, проблемы ищет
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Dizzod
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Думаю если скандировать Аргентина, то это ещё больше оскорбит бразильца.
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фанид
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Если учесть , что он не единственный чернокожий на поле, то здесь явно не расизм
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Sliva
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Ответ Z Pobeda
Значит не с проста
ебобо?
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corazón blanco
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Винисиусу стоит меньше зацикливаться на этом, а отвечать своими результативными действиями на поле.
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Z Pobeda
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