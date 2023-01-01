Винисиуса подвергся расизму в Вальядолиде. Ранее его оскорбляли фанаты «Барсы», «Атлетико» и «Мальорки»

столкнулся с расистскими оскорблениями.

В ходе матча 15-го тура «Вальядолид» – « » (0:2) главный тренер гостей Карло Анчелотти решил заменить 22-летнего вингера в конце второго тайма.

Когда Винисиус направлялся к скамейке столичной команды, его стали оскорблять с трибун, и некоторые выкрики носили расистский характер. Винисиус ответил болельщикам « » жестами. Некоторые из фанатов после этого стали бросаться различными предметами.

Это уже не первый случай, когда Винисиус становится фигурантом скандала с расистскими оскорблениями. Ранее бразилец попадал в подобные ситуации в ходе гостевых матчей против «Барселоны» (24 октября 2021 года), «Мальорки» (14 марта 2022 года) и «Атлетико» (18 сентября 2022 года). Кроме того, полузащитника сравнивали с обезьяной в эфире El Chiringuito за празднование голов в танцевальном стиле.

Ведущий El Chiringuito извинился перед Винисиусом за сравнение с обезьяной: «Высказывания были неуместными, но они не расистские»

«Винисиус не должен оскорблять, принижать коллег. Он использует тему расизма в качестве джокера, когда его называют провокатором». Капитан «Мальорки» об игроке «Реала»

Винисиус о фанатах «Атлетико», называвших его обезьяной: «Все расисты должны поплатиться. Им нужно навсегда запретить посещать стадионы»