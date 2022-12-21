Рами о Мартинесе: «Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек. «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это Буну»
Адиль Рами жестко раскритиковал вратаря Аргентины за поведение после финала ЧМ-2022.
«Самый большой мудак в мире футбола и самый ненавистный человек», – написал защитник «Труа», выигравший ЧМ-2018 в составе сборной Франции, в сторис инстаграма.
Рами также дал понять, что считает Яссина Буну из сборной Марокко лучшим вратарем прошедшего в Катаре чемпионата мира: «Золотая перчатка» ЧМ-2022 – это он».
Футболист «Астон Виллы» Мартинес получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом аргентинец объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».
В раздевалке Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер». На чемпионском параде в столице Аргентины он показал куклу с лицом форварда Франции и «ПСЖ».
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Поведение вратаря Мартинеса – худшее, что происходит с Аргентиной после победы на ЧМ: вряд ли кто-то так неуважительно относился к сопернику до него
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