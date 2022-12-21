Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом Мбаппе на чемпионском параде Аргентины

вновь подшутил над .

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины показал куклу с лицом форварда сборной , сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев (3:3, 2:4 по пен.).

Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза