Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом Мбаппе на чемпионском параде Аргентины

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Эмилиано Мартинес вновь подшутил над Килианом Мбаппе.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе в честь победы на ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины показал куклу с лицом форварда сборной Франции, сделавшего хет-трик в финале против аргентинцев (3:3, 2:4 по пен.).

Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

Мбаппе – внутренний мем в сборной Аргентины. Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске француза

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