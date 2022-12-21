«Мартинесу не надоело дураком себя выставлять? Приложил трофей к гениталиям, спел о смерти Мбаппе, наклеил его лицо на куклу. Прискорбно». Журналист El Chiringuito о вратаре Аргентины

Испанский журналист раскритиковал вратаря Аргентины за поведение после финала .

« не надоело выставлять себя дураком?

Сперва он утешил Мбаппе [на поле], потом спел [в раздевалке], что он «умер», хотя Мбаппе забил 4 гола. Потом наклеил лицо Мбаппе на куклу младенца [во время парада в столице Аргентины].

И все это после того, как он приложил трофей к гениталиям, когда за ним наблюдали миллионы людей. Это прискорбно», – написал Хуанфе Санс из El Chiringuito TV.

Футболист « » получил приз лучшему голкиперу чемпионата мира в Катаре. Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

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Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске Мбаппе

Поведение вратаря Мартинеса – худшее, что происходит с Аргентиной после победы на ЧМ: вряд ли кто-то так неуважительно относился к сопернику до него