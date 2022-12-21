«Поставьте Мартинесу памятник». Росси о вратаре Аргентины после финала ЧМ-2022
Джузеппе Росси назвал вратаря, которому поставил бы памятник после ЧМ-2022.
«Памятник для Эмилиано Мартинеса, пожалуйста», – написал бывший форвард сборной Италии и «Вильярреала».
Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале чемпионата мира в Катаре. В ходе серии одиннадцатиметровых голкипер «Астон Виллы» справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а хавбек Орельен Тчуамени не попал в створ.
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