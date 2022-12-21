«Поставьте Мартинесу памятник». Росси о вратаре Аргентины после финала ЧМ-2022

Теги Джузеппе Росси Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Джузеппе Росси назвал вратаря, которому поставил бы памятник после ЧМ-2022.

«Памятник для Эмилиано Мартинеса, пожалуйста», – написал бывший форвард сборной Италии и «Вильярреала».

Аргентина обыграла Францию (3:3, по пенальти – 4:2) в финале чемпионата мира в Катаре. В ходе серии одиннадцатиметровых голкипер «Астон Виллы» справился с ударом с точки, который исполнял вингер Кингсли Коман, а хавбек Орельен Тчуамени не попал в створ.

«Я наблюдаю за тобой!» Как Мартинес вытащил серию пенальти в финале – еще один урок психологии

Мартинес притащил на парад куклу младенца в маске Мбаппе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные