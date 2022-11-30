Агуэро о сообщении от Канело насчет Месси: «Знаете, как я обосрался? Он сказал мне: «Эй, урод, ты мне нравился»
Серхио Агуэро рассказал о конфликте с Саулем Альваресом.
После победы Аргентины над Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки, на котором видно, как форвард Лионель Месси ногой откидывает лежащую на полу игровую футболку мексиканцев.
На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»
Агуэро после этого написал в твиттере: «После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку».
«Он прислал мне голосовое сообщение. Знаете, как сильно я обосрался? Когда я увидел, что пришло аудиосообщение от Канело, то воскликнул: «Вот дерьмо!»
Он сказал мне: «Эй, урод, ты мне нравился». Я ответил ему: «Мистер Канело, я думаю, что вы заблуждаетесь. Вы не знаете Лео. Он ни в коем случае не наступал на футболку Мексики. Просто признайте, что вы неправы».
А он сказал мне уважать его мнение», – сказал экс-форвард «Барселоны» и сборной Аргентины стримеру Ибаю Льяносу.
«Видели, как он вытирал пол нашей футболкой?» Канело наехал на Месси, но его остудили Агуэро, Фабрегас и капитан сборной Мексики
Комментарии