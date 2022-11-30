рассказал о конфликте с Саулем Альваресом.

После победы над Мексикой (2:0) на было опубликовано видео из раздевалки, на котором видно, как форвард ногой откидывает лежащую на полу игровую футболку мексиканцев.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

Агуэро после этого написал в твиттере: «После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку».

«Он прислал мне голосовое сообщение. Знаете, как сильно я обосрался? Когда я увидел, что пришло аудиосообщение от Канело, то воскликнул: «Вот дерьмо!»

Он сказал мне: «Эй, урод, ты мне нравился». Я ответил ему: «Мистер Канело, я думаю, что вы заблуждаетесь. Вы не знаете Лео. Он ни в коем случае не наступал на футболку Мексики. Просто признайте, что вы неправы».

А он сказал мне уважать его мнение», – сказал экс-форвард «Барселоны» и сборной Аргентины стримеру Ибаю Льяносу.

«Видели, как он вытирал пол нашей футболкой?» Канело наехал на Месси, но его остудили Агуэро, Фабрегас и капитан сборной Мексики