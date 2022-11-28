Фабрегас – Канело о Месси и майке Мексики: «Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка. На полу даже те футболки, которые носим мы»
Сеск Фабрегас заступился за Лео Месси после претензий от Сауля Альвареса.
После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.
На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»
«Ты не знаешь человека и не понимаешь, как работает раздевалка, что происходит после игры. Все футболки, даже те, которые носим мы, скидываются на пол. После этого их стирают.
Особенно – когда ты празднуешь важную победу», – написал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
Фото: twitter.com/Desden_DC
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