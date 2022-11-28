Агуэро – Канело о Месси и майке Мексики: «Футболки всегда валяются на полу – из-за пота. Лео собирался снять бутсу и случайно задел ее»
Серхио Агуэро объяснил поведение Лионеля Месси после победы над Мексикой.
После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.
На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»
«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.
После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку», – написал бывший нападающий сборной Аргентины в твиттере.
Фото: twitter.com/Desden_DC
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