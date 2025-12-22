Хохлов о суде с фэйсбуком: деньги вряд ли увижу, но это моральная компенсация.

Бывший футболист и тренера московского «Динамо » Дмитрий Хохлов рассказал о суде с фэйсбуком.

– В 2022-м вы отсудили 65 миллионов рублей у запрещенной в России соцсети за блокировку своей фамилии. Деньги на вашем банковском счете?

– Нет. Да и вряд ли их увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации Meta** расположен в США, поэтому платить никто не собирается.

Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону.

Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию – нужно бороться, – сказал экс-полузащитник сборной России, работающий с молодежной командой «Локомотива».

** – Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.