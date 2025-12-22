Хохлов о том, что отсудил 65 млн у фэйсбука: «Деньги вряд ли увижу – главный офис в США, платить никто не собирается. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону»
Бывший футболист и тренера московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о суде с фэйсбуком.
– В 2022-м вы отсудили 65 миллионов рублей у запрещенной в России соцсети за блокировку своей фамилии. Деньги на вашем банковском счете?
– Нет. Да и вряд ли их увижу. Приставы говорят, что не могут исполнить решение суда, поскольку ответчик находится за пределами нашей страны. Когда здесь появится, неизвестно. Главный офис корпорации Meta** расположен в США, поэтому платить никто не собирается.
Рычагов у нас нет. Изначально юристы планировали взыскать долг через американский суд, но поняли, что шансов ноль. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону.
Но ничего, хотя бы моральную компенсацию получил. Если стирают твою фамилию – нужно бороться, – сказал экс-полузащитник сборной России, работающий с молодежной командой «Локомотива».
** – Компания Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ.