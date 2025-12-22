Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»

Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: не понимаю тех, кто так рассуждает.

Дмитрий Хохлов оценил равнодушное отношение экс-тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича к празднованию Нового года.

– Ваш коллега Слишкович не в восторге от этого [новогоднего] праздника. Говорит: «Чему радоваться? Что прошел очередной год, ты стал старше, а смерть — еще ближе?»

— Что за пессимизм? Не понимаю людей, которые так рассуждают. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое...

Да, кто-то без трепета относится к Новому году, особо не отмечает. Для меня же это всегда пусть небольшая, но сказка. Пока был маленький, ее делали родители. В дальнейшем начали создавать мы с Ульяной — уже своим детям.

Теперь они взрослые, но ощущение новогоднего чуда у меня не пропало. Притупилось, но точно не ушло, – сказал экс-тренер «Динамо», «Сочи» и «Ротора», возглавляющий ныне молодежную команду «Локомотива».