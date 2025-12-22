  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»
0

Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»

Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: не понимаю тех, кто так рассуждает.

Дмитрий Хохлов оценил равнодушное отношение экс-тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича к празднованию Нового года.

– Ваш коллега Слишкович не в восторге от этого [новогоднего] праздника. Говорит: «Чему радоваться? Что прошел очередной год, ты стал старше, а смерть — еще ближе?»

— Что за пессимизм? Не понимаю людей, которые так рассуждают. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое...

Да, кто-то без трепета относится к Новому году, особо не отмечает. Для меня же это всегда пусть небольшая, но сказка. Пока был маленький, ее делали родители. В дальнейшем начали создавать мы с Ульяной — уже своим детям.

Теперь они взрослые, но ощущение новогоднего чуда у меня не пропало. Притупилось, но точно не ушло, – сказал экс-тренер «Динамо», «Сочи» и «Ротора», возглавляющий ныне молодежную команду «Локомотива».

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44378 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Хохлов
logoВладимир Слишкович
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Хохлов не думает о пересадке волос: «Когда осознал, что дело в генах — успокоился. У меня и татуировок нет. Хочу остаться таким, каким создал Господь»
сегодня, 03:20
Слишкович не возглавит «Динамо» Махачкала. Назначение боснийца продвигал экс-президент «Торпедо» Маслов («РБ Спорт»)
17 декабря, 12:51
Хохлов о критике Семака: «Рядом с успешными людьми всегда много злопыхателей. Пожелал Сереге, чтобы он не обращал внимания и ни секунды не сомневался в себе»
20 августа, 06:52
Главные новости
Кубок Африки. Мали сыграет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
21 минуту назад
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
49 минут назад
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:15
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
сегодня, 06:10
«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
сегодня, 04:50
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
сегодня, 03:59
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» разгромил «Хетафе»
вчера, 22:00
Ко всем новостям
Последние новости
Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»
31 минуту назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 06:25
«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»
сегодня, 06:00
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
сегодня, 05:46
Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»
сегодня, 05:31
Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода
сегодня, 05:19
Чемпионат Англии. «Ноттингем» в гостях у «Фулхэма»
сегодня, 04:59
Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если «Зенит» ухватился, то уже дожмет»
сегодня, 04:37
«Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз. Юри Алберто и Депай забили в ответном финальном матче с «Васко да Гама»
сегодня, 04:22
Хохлов не думает о пересадке волос: «Когда осознал, что дело в генах — успокоился. У меня и татуировок нет. Хочу остаться таким, каким создал Господь»
сегодня, 03:20