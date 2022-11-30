Боец UFC Понзиниббио – Канело: «Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины»

Полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио обратился к абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу.

После матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки сборной Аргентины. На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной Мексики. В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

«Я был зол. Нет смысла угрожать Месси, все знают Месси. Если Альварес не в курсе, то ему не следует говорить.

Для игроков в порядке вещей бросать футболки на пол, потому что они потные. Он не проявил неуважения. Все, кто знают Месси, называют его безупречным спортсменом и уважительным человеком.

Месси провел отличный матч. Если ты [Альварес] хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины», – сказал Понзиниббио.

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