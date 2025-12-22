Капитан «Зенита-2» Столбов пройдет сборы с «Пари НН» и после них подпишет контракт (Иван Карпов)
Капитан «Зенита-2» Столбов переходит в «Пари НН».
Капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов продолжит карьеру в «Пари НН».
По данным Ивана Карпова, 21-летний центральный полузащитник петербуржцев отправится на сборы с командой Алексея Шпилевского. По их итогам с Кириллом должен быть подписан контракт – речь о полноценном трансфере.
Столбов в этом году набрал 14 (6+8) очков в 22 матчах, выиграл с командой золото Leon Второй лиги и забил дебютный гол за молодежную сборную России.
За первую команду «Зенита» Кирилл провел 2 матча. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44753 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости