Капитан «Зенита-2» Столбов пройдет сборы с «Пари НН» и после них подпишет контракт (Иван Карпов)

Капитан «Зенита-2» Столбов переходит в «Пари НН».

Капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов продолжит карьеру в «Пари НН ».

По данным Ивана Карпова , 21-летний центральный полузащитник петербуржцев отправится на сборы с командой Алексея Шпилевского. По их итогам с Кириллом должен быть подписан контракт – речь о полноценном трансфере.

Столбов в этом году набрал 14 (6+8) очков в 22 матчах, выиграл с командой золото Leon Второй лиги и забил дебютный гол за молодежную сборную России.

За первую команду «Зенита » Кирилл провел 2 матча. Его подробная статистика выступлений – здесь .