  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»
Виктор Гусев о «Динамо»: «Оставьте Ролана Гусева, дайте время. Он очень достойный специалист – у него есть задатки, хорошая статистика»

Виктор Гусев: «Динамо» должно дать время Ролану Гусеву.

Комментатор и болельщик «Динамо» Виктор Гусев призвал московский клуб дать шанс исполняющему обязанности главного тренера Ролану Гусеву.

«У него [Ролана Гусева] есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его все равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура.

Он очень достойный специалист, дайте ему немного времени. У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей – четыре тогда, четыре сейчас – статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать», – сказал Виктор Гусев.

Гусев принял команду после того, как 17 ноября пост главного тренера «Динамо» покинул Валерий Карпин. При Ролане бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, пройдя «Зенит» (3:1, 0:1). В Мир РПЛ «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1)

После 18 туров бело-голубые набрали 21 очко и занимают 10-е место в таблице чемпионата России. 

