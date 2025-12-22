Экс-президент «Барсы» Росель заявил, что познакомился с Негрейрой в 2003-м – в первый срок Лапорты в клубе. Нынешний президент клуба говорил, что не был знаком с Хосе Марией

Экс-президент «Барсы» Росель дал показания по делу Негрейры.

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель дал в суде показания по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры .

Напомним, в 2023 году «Барсе» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от каталонцев в период с 2001-го по 2018-й.

Росель, бывший президент «Барселоны» (2010-2014) и член совета директоров при президенте Жоане Лапорте (2003-2005), признал в своем заявлении в качестве подозреваемого, что встречался с Негрейрой во время первого срока Лапорты на посту президента.

«Я познакомился с сеньором Негрейрой в 2003 году, когда мы вошли в первый состав правления сеньора Лапорты. Меня представили сеньору Негрейре как человеку, который исторически консультировал клуб по вопросам судейства.

С 2003 по 2005 год я время от времени видел Негрейру на стадионе, когда он готовил отчеты и консультировал клуб по вопросам судейства.

Но я полагаю, что часто он не приходил [на стадион], потому что, очевидно, если вы даете советы по судейству, лучше делать это [смотреть игры] по телевидению, потому что так вы можете посмотреть повторы и быть более точными в своих советах и ​​отчетах.

Когда я ушел в отставку в 2005 году, я не видел его до 2010 года. Когда мы выиграли выборы, мы унаследовали этот контракт [с Негрейрой] и еще около 100 других контрактов», – цитирует Роселя журналист Рамон Альварес де Мон.

Marca указывает на то, что слова Роселя противоречат недавним заявлениям Лапорты, который сказал в суде , что не был знаком с Негрейрой и его сыном: «Мне сказали о консультациях по судейству. 7,3 млн евро за 18 лет – не так уж много за полезные услуги».

Лапорта – в суде по делу Негрейры: «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории»