Мексиканский боксер Сауль Альварес извинился за комментарии насчет .

«В последние дни меня захлестнули страсть и любовь к моей стране, и я дал неуместные комментарии. Поэтому я хочу попросить прощения у Месси и народа .

Каждый день мы учимся чему-то новому, и сейчас пришел мой черед.

Я желаю обеим командам успеха в их сегодняшних матчах. Мы будем болеть за Мексику до конца», – написал абсолютный чемпион мира во втором среднем весе.

После победы Аргентины над Мексикой (2:0) на ЧМ-2022 было опубликовано видео из раздевалки, на котором видно, как форвард Лионель Месси ногой откидывает лежащую на полу игровую футболку мексиканцев.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

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