Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака» – Барко. Также он назвал Кордобу, Глушенкова, Головина и Батракова
Тренер «Спартака» включил в топ-5 игроков года лишь одного своего футболиста.
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов включил в топ-5 игроков 2025 года лишь одного своего футболиста.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим футболистом года в России по версии «Спорт-Экспресса». Игроки красно-белых в топ-10 не попали.
Романов поставил на первое место нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Также в его пятерку вошли: Максим Глушенков («Зенит»), Эсекиэль Барко («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Алексей Батраков («Локомотив»).
В голосовании нашего приняли участие 16 тренеров Мир РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44687 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости