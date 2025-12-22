  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака» – Барко. Также он назвал Кордобу, Глушенкова, Головина и Батракова
0

Романов включил в топ-5 игроков года лишь одного футболиста «Спартака» – Барко. Также он назвал Кордобу, Глушенкова, Головина и Батракова

Тренер «Спартака» включил в топ-5 игроков года лишь одного своего футболиста.

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов включил в топ-5 игроков 2025 года лишь одного своего футболиста.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков был признан лучшим футболистом года в России по версии «Спорт-Экспресса». Игроки красно-белых в топ-10 не попали.

Романов поставил на первое место нападающего «Краснодара» Джона Кордобу. Также в его пятерку вошли: Максим ГлушенковЗенит»), Эсекиэль Барко («Спартак»), Александр ГоловинМонако»), Алексей Батраков («Локомотив»).

В голосовании нашего приняли участие 16 тренеров Мир РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44687 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoКраснодар
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoМонако
logoМаксим Глушенков
logoЛокомотив
logoАлександр Головин
logoЭсекиэль Барко
рейтинги
logoВадим Романов
logoЗенит
logoАлексей Батраков
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»
сегодня, 07:58
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
сегодня, 06:38
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
сегодня, 05:46
Главные новости
Миятович требует продать Винисиуса, если он не продлит контракт: «Нельзя позволять игроку или агентам контролировать клуб. «Реал» должен быть на первом месте, побеждать и без него будут»
29 минут назад
Хохлов о том, что отсудил 65 млн у фэйсбука: «Деньги вряд ли увижу – главный офис в США, платить никто не собирается. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону»
43 минуты назад
Кубок Африки. Мали сыграет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
сегодня, 07:06
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
сегодня, 06:38
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:15
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
сегодня, 06:10
«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
сегодня, 04:50
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
сегодня, 03:59
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Ко всем новостям
Последние новости
Пике – судье в перерыве матча «Андорры» с «Депортиво»: «Легко судить против слабых команд». Владельца удерживали другие члены клуба Сегунды
11 минут назад
Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана
52 минуты назад
Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»
сегодня, 07:58
Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»
сегодня, 07:45
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Эспаньола»
сегодня, 07:32
Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»
сегодня, 07:24
Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»
сегодня, 06:56
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 06:25
«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»
сегодня, 06:00
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
сегодня, 05:46