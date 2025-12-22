Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»

Комбаров о «Спартаке»: когда нет еврокубков — время давать шанс русским тренерам.

Бывший защитник «Спартака » Дмитрий Комбаров считает, что красно-белых должен тренировать россиянин.

После 18 туров московский клуб занимает в РПЛ 6-е место.

— Справился ли Романов со своими обязанностями?

— Начал хорошо, были победы в двух дерби. Потом поражение от «Балтики», тем более соперник играл в меньшинстве. Это спорный результат.

— Удивитесь, если его утвердят?

— Нужно смотреть, какой вектор выберет руководство клуба. Будут ли рассчитывать на русского тренера или иностранца. Интересный вопрос.

— Нужно дать шанс россиянам?

— Конечно. В сегодняшнее время, когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам, — сказал Комбаров.