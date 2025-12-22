Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»
Комбаров о «Спартаке»: когда нет еврокубков — время давать шанс русским тренерам.
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров считает, что красно-белых должен тренировать россиянин.
После 18 туров московский клуб занимает в РПЛ 6-е место.
— Справился ли Романов со своими обязанностями?
— Начал хорошо, были победы в двух дерби. Потом поражение от «Балтики», тем более соперник играл в меньшинстве. Это спорный результат.
— Удивитесь, если его утвердят?
— Нужно смотреть, какой вектор выберет руководство клуба. Будут ли рассчитывать на русского тренера или иностранца. Интересный вопрос.
— Нужно дать шанс россиянам?
— Конечно. В сегодняшнее время, когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам, — сказал Комбаров.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
