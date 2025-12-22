Пике – судье в перерыве матча «Андорры» с «Депортиво»: «Легко судить против слабых команд». Владельца удерживали другие члены клуба Сегунды

Пике раскритиковал судью в перерыве матча.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике вступил в конфликт с судьей по ходу матча второго дивизиона.

Идущая 13-й в таблице Сегунды «Андорра », которой владеет Пике, дома обыграла в 19-м туре «Депортиво » (1:0) с третьего места благодаря голу Лаутаро Де Леона на 77-й минуте.

«После окончания первого тайма, когда я уходил в тоннель, я увидел господина Жерара Пике Бернабеу, который подошел ко мне и раскритиковал некоторые мои решения в первом тайме, сказав: «Как легко судить против слабых команд». Все это время его сдерживали члены его клуба», – написал в рапорте матча главный арбитр Эдер Мальо Фернандес.

Отметим, что в первом тайме де Леон забил головой. После вмешательства ВАР гол был отменен из-за фола в атаке уругвайского нападающего. Это решение вызвало бурные протесты со стороны «Андорры».