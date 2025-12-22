  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»
0

Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»

Батраков: хотел бы сначала попробовать себя в Европе, а не в Саудовской Аравии.

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что в первую очередь рассмотрит предложения из Европы, а не из Саудовской Аравии.

— Тобой серьезно интересовались в Саудовской Аравии. Необычно для РПЛ, тем более для молодого парня, который пока играл только в России. Как ты отреагировал?

— Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант. Я стремлюсь помогать «Локомотиву», и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе.

— Космические 120 миллионов долларов в год, якобы предложенные в Саудовской Аравии, ты уже опровергал...

— Вот! Над этим я тоже сильно смеялся, – сказал Батраков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44435 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлексей Батраков
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
сегодня, 06:38
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
сегодня, 05:46
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Главные новости
Кубок Африки. Мали сыграет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
39 минут назад
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
сегодня, 06:38
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:15
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
сегодня, 06:10
«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
сегодня, 04:50
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
сегодня, 03:59
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
Батраков о гонке в РПЛ: «Точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита»? Думаю, зрителям интересно следить за таким чемпионатом»
вчера, 21:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Эспаньола»
13 минут назад
Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»
21 минуту назад
Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»
49 минут назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 06:25
«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»
сегодня, 06:00
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
сегодня, 05:46
Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»
сегодня, 05:31
Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода
сегодня, 05:19
Чемпионат Англии. «Ноттингем» в гостях у «Фулхэма»
сегодня, 04:59
Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если «Зенит» ухватился, то уже дожмет»
сегодня, 04:37