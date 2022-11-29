Капитан Мексики о словах Канело про Месси и майку: «Нонсенс, глупость. Я знаю, что Лео за человек. Потную одежду, оставленную на полу, забирают в стирку»

Капитан сборной Мексики поддержал Лео Месси после претензий Сауля Альвареса.

После матча 2-го тура группового этапа было опубликовано видео из раздевалки сборной . На нем видно, что на полу рядом с Месси лежит игровая футболка сборной . В ходе празднования форвард откинул ее подальше ногой.

На этот эпизод отреагировал Сауль Альварес, мексиканский абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе. Он написал: «Видели, как Месси вытер пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!»

Эту ситуацию прокомментировал , капитан сборной Мексики.

«Это нонсенс. Я знаю, что Лео за человек. К сожалению, Канело не понимает, что происходит в раздевалке, так что я могу понять людей, которых оскорбило то, что футболка сборной Мексики валяется на полу.

Мне это кажется глупым. Это не так важно. Все эти слова – попытка создать конфликт и стать популярнее.

Когда ты оставляешь потную одежду на полу, ее забирают в стирку. Если ты не кладешь ее туда, то ее не заберут, и ты уедешь с ней домой.

Эта футболка – моя, мы с Лео поменялись майками после игры. Я тоже положил его футболку на полу в нашей раздевалке, чтобы ее постирали. Мы не считаем, что это очень важно», – сказал Гуардадо в интервью TyC Sports.