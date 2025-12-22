Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана

Девушку футболиста «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки.

Девушку полузащитника молодежной команды «Аякса » Марка Веркейла насмерть сбила машина.

Инцидент произошел в четверг в 17:30 по местному времени на дороге между городами Эде и Венендалом в провинции Утрехт. 21-летняя девушка была сбита автомобилем ​​и скончалась от полученных травм в больнице.

Водитель – 54-летняя женщина из Венендала – скрылась с места аварии, но позже вечером была задержана полицией у себя дома.

Марк, играющий в системе «Аякса» и еще не дебютировавший за первую команду, и его девушка планировали купить дом. Сотрудники и игроки клуба навестили восстанавливающегося от травмы футболиста и выразили соболезнования.

Сегодня перед матчем «Аякс-2 » – «Валвейк» будет объявлена минута молчания в память о девушке Веркейла.