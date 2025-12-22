  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана
2

Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана

Девушку футболиста «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки.

Девушку полузащитника молодежной команды «Аякса» Марка Веркейла насмерть сбила машина.

Инцидент произошел в четверг в 17:30 по местному времени на дороге между городами Эде и Венендалом в провинции Утрехт. 21-летняя девушка была сбита автомобилем ​​и скончалась от полученных травм в больнице.

Водитель – 54-летняя женщина из Венендала – скрылась с места аварии, но позже вечером была задержана полицией у себя дома.

Марк, играющий в системе «Аякса» и еще не дебютировавший за первую команду, и его девушка планировали купить дом. Сотрудники и игроки клуба навестили восстанавливающегося от травмы футболиста и выразили соболезнования.

Сегодня перед матчем «Аякс-2» – «Валвейк» будет объявлена минута молчания в память о девушке Веркейла.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44569 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN Nederland
Марк Веркейл
logoАякс
logoАякс-2
происшествия
logoвысшая лига Нидерланды
logoД2 Нидерланды
logoВалвейк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Хохлов о том, что отсудил 65 млн у Facebook*: «Деньги вряд ли увижу – главный офис в США, платить никто не собирается. Законы, о соблюдении которых много говорится, там действуют в одну сторону»
6 минут назад
Кубок Африки. Мали сыграет с Замбией, ЮАР – с Анголой, Египет против Зимбабве
сегодня, 07:06
Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
сегодня, 06:38
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 06:15
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
сегодня, 06:10
«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
сегодня, 04:50
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
сегодня, 03:59
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Комбаров о «Спартаке»: «Когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам»
34 минуты назад
Батраков об отказе от перехода в саудовский клуб: «Хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе»
47 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Эспаньола»
сегодня, 07:32
Хохлов о словах Слишковича про Новый год и смерть: «Не понимаю тех, кто так рассуждает. Тогда и про день рождения можно сказать то же самое»
сегодня, 07:24
Аморим о том, что Бруну и Майну не сыграют с «Ньюкаслом»: «МЮ» обязательно найдет решения. Нам нужно выиграть следующий матч»
сегодня, 06:56
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
сегодня, 06:25
«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»
сегодня, 06:00
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
сегодня, 05:46
Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»
сегодня, 05:31
Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода
сегодня, 05:19