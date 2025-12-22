Девушку хавбека «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки. Виновница скрылась с места аварии, но позже была задержана
Девушку футболиста «Аякса» Веркейла насмерть сбила машина во время пробежки.
Девушку полузащитника молодежной команды «Аякса» Марка Веркейла насмерть сбила машина.
Инцидент произошел в четверг в 17:30 по местному времени на дороге между городами Эде и Венендалом в провинции Утрехт. 21-летняя девушка была сбита автомобилем и скончалась от полученных травм в больнице.
Водитель – 54-летняя женщина из Венендала – скрылась с места аварии, но позже вечером была задержана полицией у себя дома.
Марк, играющий в системе «Аякса» и еще не дебютировавший за первую команду, и его девушка планировали купить дом. Сотрудники и игроки клуба навестили восстанавливающегося от травмы футболиста и выразили соболезнования.
Сегодня перед матчем «Аякс-2» – «Валвейк» будет объявлена минута молчания в память о девушке Веркейла.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN Nederland
