Спортс’’ выпустил журнал с итогами года. Вы уже можете его заказать

Спортс’’ выпустил свой журнал.

Спортс’’ выпустил бумажный спортивный журнал с итогами года. Его задача – зафиксировать, каким был спорт в 2025-м. Вы уже можете заказать его в свою коллекцию.

Что внутри журнала?

• 15 ключевых явлений года: от нового поколения молодых игроков РПЛ и бегового бума в России до осмысления рекорда Овечкина и постепенного возвращения наших спортсменов на международные турниры.

• 13 героев года и их прямая речь: Мурад Мусаев, Егор Дёмин, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Александр Овечкин, Инал Тасоев, Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Артем Дзюба, рекордсмен России в марафоне в возрастной категории 60+ Юрий Строфилов, основатель EXPONENTA Алексей Савчук, Михаил Дегтярев.

• Рейтинг 100 крупнейших спортивных компаний России, 10 ярких рекламных проектов, главные цифры SMM и другие индустриальные тенденции и итоги-2025.

• Эссе Михаила Калашникова о роли искусственного интеллекта и комментарии экспертов со всего мира.

• Футурология: мысли 5 экспертов о том, каким будет спорт через 5-7 лет. Эксперты – креативный директор W+K Amsterdam Евгений Примаченко, президент РПЛ Александр Алаев, глава ProSports Management Герман Ткаченко, генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев и основатель стартапа YouChip Даниил Макатров.

«Иногда полезно замедлиться и посмотреть на все с дистанции. Бумага дарит роскошь тихого чтения. Без информационного шума.

Мы сделали слепок особой эпохи. Чтобы даже спустя много лет, когда на стадионах снова заиграет гимн Лиги чемпионов, вы могли за секунды вспомнить, каким был наш изолированно-нейтральный спорт в 2025-м.

Мы подвели итоги во всех измерениях: явления и тенденции, герои, бизнес-ландшафт, взгляд в будущее. Украшением вашей книжной полки этот журнал сделала замечательная команда Ornament. Надеемся, вам понравится», – объясняет причину выпуска журнала главный редактор Спортса’’ Владислав Воронин.

