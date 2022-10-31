Расписание 5-6-го туров Кубка России: «Зенит» сыграет с «Факелом» 16 ноября, со «Спартаком» – 27-го
Названы даты проведения последних матчей группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России.
5-й и 6-й туры Кубка России будут сыграны во время ЧМ-2022, который начнется в Катаре 20 ноября.
5 тур
Группа А
22 ноября 2022 г. – «Химки» – «Пари НН», начало матча в 17:30.
23 ноября 2022 г. – «Краснодар» – «Локомотив», начало матча в 20:00.
Группа В
16 ноября 2022 г. – «Факел» – «Зенит», начало матча в 18:00.
Бюро исполкома РФС удовлетворило просьбу «Зенита» и «Факела» о переносе игры в связи с запланированным сине-бело-голубыми международным товарищеским матчем. Встреча изначально должна была пройти 23 ноября. 22-го «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой».
23 ноября 2022 г. – «Крылья Советов» – «Спартак», начало матча в 18:00.
Группа С
23 ноября 2022 г. – «Оренбург» – «Ростов», начало матча в 14:00.
23 ноября 2022 г. – «Ахмат» – «Динамо», начало матча в 16:00.
Группа D
22 ноября 2022 г. – «Урал» – ЦСКА, начало матча в 15:00.
22 ноября 2022 г. – «Торпедо» – «Сочи», начало матча в 20:00.
6 тур
Группа А
27 ноября 2022 г. – «Краснодар» – «Химки», начало матча в 19:00.
27 ноября 2022 г. – «Локомотив» – «Пари НН», начало матча в 19:00.
Группа В
27 ноября 2022 г. – «Крылья Советов» – «Факел», начало матча в 16:00.
27 ноября 2022 г. – «Зенит» – «Спартак», начало матча в 16:00.
Группа С
27 ноября 2022 г. – «Ростов» – «Ахмат», начало матча в 14:00.
27 ноября 2022 г. – «Динамо» – «Оренбург», начало матча в 14:00.
Группа D
26 ноября 2022 г. – «Сочи» – ЦСКА, начало матча в 16:00.
26 ноября 2022 г. – «Торпедо» – «Урал», начало матча в 16:00.
Примечание: время начала матчей – московское.
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