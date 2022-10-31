Расписание 5-6-го туров Кубка России: «Зенит» сыграет с «Факелом» 16 ноября, со «Спартаком» – 27-го

Названы даты проведения последних матчей группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России.

5-й и 6-й туры Кубка России будут сыграны во время ЧМ-2022, который начнется в Катаре 20 ноября.

5 тур

Группа А

22 ноября 2022 г. – – , начало матча в 17:30.

23 ноября 2022 г. – «Краснодар» – «Локомотив», начало матча в 20:00.

Группа В

16 ноября 2022 г. – – «Зенит», начало матча в 18:00.

Бюро исполкома РФС удовлетворило просьбу и «Факела» о переносе игры в связи с запланированным сине-бело-голубыми международным товарищеским матчем. Встреча изначально должна была пройти 23 ноября. 22-го «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой».

23 ноября 2022 г. – – «Спартак», начало матча в 18:00.

Группа С

23 ноября 2022 г. – – , начало матча в 14:00.

23 ноября 2022 г. – «Ахмат» – , начало матча в 16:00.

Группа D

22 ноября 2022 г. – – ЦСКА, начало матча в 15:00.

22 ноября 2022 г. – – «Сочи», начало матча в 20:00.

6 тур

Группа А

27 ноября 2022 г. – – «Химки», начало матча в 19:00.

27 ноября 2022 г. – – «Пари НН», начало матча в 19:00.

Группа В

27 ноября 2022 г. – «Крылья Советов» – «Факел», начало матча в 16:00.

27 ноября 2022 г. – «Зенит» – , начало матча в 16:00.

Группа С

27 ноября 2022 г. – «Ростов» – , начало матча в 14:00.

27 ноября 2022 г. – «Динамо» – «Оренбург», начало матча в 14:00.

Группа D

26 ноября 2022 г. – – , начало матча в 16:00.

26 ноября 2022 г. – «Торпедо» – «Урал», начало матча в 16:00.

Примечание: время начала матчей – московское.