Расписание 5-6-го туров Кубка России: «Зенит» сыграет с «Факелом» 16 ноября, со «Спартаком» – 27-го

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Торпедо Динамо Москва Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН календарь Сочи Футбол

Названы даты проведения последних матчей группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России.

5-й и 6-й туры Кубка России будут сыграны во время ЧМ-2022, который начнется в Катаре 20 ноября.

5 тур

Группа А

22 ноября 2022 г. – «Химки»«Пари НН», начало матча в 17:30.

23 ноября 2022 г. – «Краснодар» – «Локомотив», начало матча в 20:00.

Группа В

16 ноября 2022 г. – «Факел» – «Зенит», начало матча в 18:00.

Бюро исполкома РФС удовлетворило просьбу «Зенита» и «Факела» о переносе игры в связи с запланированным сине-бело-голубыми международным товарищеским матчем. Встреча изначально должна была пройти 23 ноября. 22-го «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой».

23 ноября 2022 г. – «Крылья Советов» – «Спартак», начало матча в 18:00.

Группа С      

23 ноября 2022 г. – «Оренбург»«Ростов», начало матча в 14:00.

23 ноября 2022 г. – «Ахмат» – «Динамо», начало матча в 16:00.

Группа D

22 ноября 2022 г. – «Урал» – ЦСКА, начало матча в 15:00.

22 ноября 2022 г. – «Торпедо» – «Сочи», начало матча в 20:00.

6 тур

Группа А

27 ноября 2022 г. – «Краснодар» – «Химки», начало матча в 19:00.

27 ноября 2022 г. – «Локомотив» – «Пари НН», начало матча в 19:00.

Группа В

27 ноября 2022 г. – «Крылья Советов» – «Факел», начало матча в 16:00.

27 ноября 2022 г. – «Зенит» – «Спартак», начало матча в 16:00.

Группа С      

27 ноября 2022 г. – «Ростов» – «Ахмат», начало матча в 14:00.

27 ноября 2022 г. – «Динамо» – «Оренбург», начало матча в 14:00.

Группа D

26 ноября 2022 г. – «Сочи»ЦСКА, начало матча в 16:00.

26 ноября 2022 г. – «Торпедо» – «Урал», начало матча в 16:00.

Примечание: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные