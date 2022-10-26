Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменен
Круглый стол в Госдуме по вопросу введения Fan ID в России отменен.
Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ», — сказал Свищев.
Также он выразил удивление в связи с тем, что депутатов Госдумы не пригласили на брифинг Минспорта РФ по этой теме.
«Позвали журналистов и РФС, а депутатов – нет. Мягко говоря, удивлены таким решением», – заявил депутат.
Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID состоится в конце октября.
С сезона-2022/23 в Мир РПЛ система действует в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.
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