Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменен

Круглый стол в Госдуме по вопросу введения Fan ID в России отменен.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

«Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ», — сказал Свищев.

Также он выразил удивление в связи с тем, что депутатов Госдумы не пригласили на брифинг Минспорта РФ по этой теме.

«Позвали журналистов и РФС, а депутатов – нет. Мягко говоря, удивлены таким решением», – заявил депутат.

Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID состоится в конце октября.

С сезона-2022/23 в Мир система действует в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Во второй половине сезона к ним должны присоединиться арены всех остальных команд, участвующих в Премьер-лиге.