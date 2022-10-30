«Зенит» выиграл первый круг Мир РПЛ. «Спартак» отстает на 7 очков, ЦСКА и «Ростов» – на 10

выиграл первый круг Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака за 15 туров чемпионата набрала 39 очков, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью. Она опережает , идущий на второй строчке, на 7 баллов.

Третье место занимает с 29 очками, у , идущего четвертым, столько же. За ними следуют (26), (24) и (23).

Замыкают таблицу «Факел» (12 очков), (12), «Химки» (9) и (6).

Игры 16-го тура пройдут с 4 по 6 ноября, 17-го – с 11 по 13 ноября, после чего начнется перерыв.

Подробно изучить таблицу Мир можно по этой ссылке.