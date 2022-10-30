«Зенит» выиграл первый круг Мир РПЛ. «Спартак» отстает на 7 очков, ЦСКА и «Ростов» – на 10

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«Зенит» выиграл первый круг Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака за 15 туров чемпионата набрала 39 очков, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью. Она опережает «Спартак», идущий на второй строчке, на 7 баллов.

Третье место занимает ЦСКА с 29 очками, у «Ростова», идущего четвертым, столько же. За ними следуют «Динамо» (26), «Краснодар» (24) и «Ахмат» (23).

Замыкают таблицу «Факел» (12 очков), «Локомотив» (12), «Химки» (9) и «Торпедо» (6).

Игры 16-го тура пройдут с 4 по 6 ноября, 17-го – с 11 по 13 ноября, после чего начнется перерыв.

Подробно изучить таблицу Мир РПЛ можно по этой ссылке.

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