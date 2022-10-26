Любимов – судья матча «Локо» – ЦСКА, Москалев обслужит игру «Краснодар» – «Зенит» и другие назначения 15-го тура РПЛ
Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 15-го тура Мир РПЛ.
28 октября (пятница)
«Оренбург» – «Факел»
Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.
29 октября (суббота)
«Динамо» – «Химки»
Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Ахмат» – «Ростов»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.
30 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Пари НН»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.
«Сочи» – «Урал»
Судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарев.
«Спартак» – «Торпедо»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.
«Краснодар» – «Зенит»
Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Николай Левников.
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