Любимов – судья матча «Локо» – ЦСКА, Москалев обслужит игру «Краснодар» – «Зенит» и другие назначения 15-го тура РПЛ

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Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах 15-го тура Мир РПЛ.

28 октября (пятница) 

«Оренбург» – «Факел»

Судья – Евгений Кукуляк, ассистенты – Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин.

29 октября (суббота)

«Динамо» – «Химки»

Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Андрей Фисенко; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ахмат» – «Ростов»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Валерий Данченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив»ЦСКА

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Рашид Абусуев, Арам Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Александр Гончар.

30 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Валентин Мурашов, Владислав Назаров; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Урал»

Судья – Антон Фролов, ассистенты – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Ян Бобровский; AВАР – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Спартак» – «Торпедо»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Зенит»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Николай Левников.

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